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Центробанк готовит шоковый сценарий с ценой нефти 60 долларов за баррель
Самый жесткий, «стрессовый» сценарий денежно–кредитной политики, разрабатываемый Центральным банком России, предусматривает падение мировых цен на нефть до уровня $60 за баррель. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор прорабатывает четвертый, самый жесткий сценарий, однако она не назвала заложенную в него цену на нефть.
О заложенной в сценарии цене на нефть агентству Интерфакс рассказала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, при этом она уточнила, что целью разработки является «нарисовать шоковый сценарий, чтобы отработать какие-то действия, которые нужно будет совершать, чтобы ограничить негативные последствия».
«Я думаю, что может быть цена порядка $60. Нас попросили, чтобы мы делали шоковый сценарий. Мы делали жесткий, но вероятный, а нас просили шоковый, поэтому порядка $60 мы там заложим», – сказала она.
В проекте Денежно-кредитной политики Банка России на 2015 год и период 2016-2017 года, опубликованном в сентябре, описаны три сценария, в которых заложены предположения об экономической ситуации, включая геополитические риски, внешние финансовые условия, цены на энергоносители, налоговую политику правительства.
Наиболее вероятный сценарий развития событий предусматривает постепенное восстановление мировой экономики и незначительное снижении цен на нефть. При этом большинство геополитических проблем решится в 2015 году, в том же году, согласно этому сценарию, будет отменена большая часть взаимных санкций. Этот вариант не предполагает повышения налоговой нагрузки на экономику. Предполагается, что цена на нефть будет постепенно снижаться со $106,5 за баррель в среднем с начала 2014 года до $102,5 за баррель в среднем за год в 2017 году.
При реализации этого сценария развития, считает ЦБ, экономика РФ вырастет на 0,9-1,1% в 2015 году, на 1,8-2% – в 2016 году и 2,2-2,5% – в 2017 году. Инфляция при этом замедлится до 4,5-5% в 2015 году (с ожидаемых свыше 7% в этом году) и до 3,7-4,2% в 2016 и 2017 годах.
Во втором варианте динамика цен на нефть сохранится такой же, как и в базовом сценарии, однако рассматривается вероятность сохранения санкций и ограничений. Условия третьего варианта похожи на второй, однако в нем предусмотрена вероятность, что за 2015-2017 годы нефть может подешеветь на $20 за баррель.
Напомним, ранее со своим сценарием выступило Минэкономразвития, причем он предусматривал падение цен на нефть до $91 за баррель. Министерство считает, что экономика России в этом случае упадет в 2015 году на 0,6%, цены вырастут на 7,6%. При этом среднегодовой курс доллара составит 40 рублей. Полгода назад стресс-тест экономики предсказывал прирост ВВП в 2015 году на 0,6%.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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