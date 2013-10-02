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Авиакомпания "Трансаэро" не отказывается от Суперджетов

02 Октября 2013, 18:01 | В России

Авиакомпания продолжает работу над сделкой с компанией "Гражданские самолеты Сухого" по поставке шести самолетов SSJ-100 (Сухой Суперджет-100), информация в СМИ о возможном отказе от приобретения SSJ неверна.

"В июне 2012 года в сложных условиях для программы Суперджет, практически сразу же после катастрофы в Индонезии, авиакомпания подписала договор о поставке шести самолетов, включающий ряд существенных условий. В последующем периоде вплоть до настоящего времени стороны совместно и конструктивно работали над выполнением данных условий и в целом сделки. Данная работа продолжается", - говорится в официальном завялении "Трансаэро".

Ранее "Трансаэро" в рамках авиасалона МАКС заключило два соглашения о поставке суммарно 12 самолетов МС 21 с двумя российскими лизинговыми компаниями.

Компания планирует получить "качественный самолет на конкурентных и рыночных условиях, в том числе в области технической поддержки".

"Трансаэро" - вторая по объему перевозок российская авиакомпания (10,3 млн пассажиров в 2012 г.). В ее парке - пассажирские самолеты Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214. Основными акционерами являются председатель совета директоров Александр ПЛЕШАКОВ и его супруга Ольга ПЛЕШАКОВА, гендиректор компании.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Трансаэро"  "Суперджет"  авиа 



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Комментарии

  • sov21:08, 02.10.2013#

    Ну, счастливого полёта вам. Я пас.

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