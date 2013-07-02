www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Импортные товары через пару месяцев могут подорожать на 10%

02 Июля 2013, 18:33 | В России

Эксперты не советуют откладывать покупку зарубежных товаров

Все импортные товары через пару месяцев могут подорожать на 10%, прогнозирует замдиректора Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Валерий МИРОНОВ. И советует тем, кто планирует крупные покупки импортной техники, автомобилей, делать их сейчас, по старым ценам.

Но они, увы, растут не только на импортные товары. Годовая инфляция уже составила 7,3%. Правда, и средняя заработная плата не отстает: в мае она поднялась до 30 тысяч руб., сообщает «РГ». Это на 13,7% больше, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом говорится в свежем мониторинге социально-экономического развития России, который ведет Минэкономразвития.

Реальная зарплата увеличилась в мае на 7,9%. Но Валерия Миронова тревожит крайне низкий рост производительности труда - всего 2%, что в несколько раз меньше опережающего роста зарплат. По его мнению, сегодня эта «вилка» вносит не меньший вклад в инфляцию, чем рост цен на услуги естественных монополий.

Но если их рост решено уравнять с инфляцией, то влияние рынка труда на разгон цен в стране, по мнению Миронова, власти упускают из виду. Более того, обсуждая меры по ограничению труда гастарбайтеров, могут навредить экономике. «Дешевая рабочая сила из дальнего зарубежья сдерживает рост зарплат, а значит, инфляцию, поэтому выгодна экономике», - пояснил Миронов.

Кстати, по данным Минэкономразвития, цены на продукты питания в июне, по сути, отдыхают: за три недели месяца в целом их прирост нулевой. Хотя с января по июнь они выросли на 2,9% (за аналогичный период прошлого года - плюс 2%). Замерли цены на молоко, яйца, подсолнечное масло, говядину, свинину. Снижается стоимость мяса птицы. С начала года цены на курятину и утятину снизились на 6,3% (в 2012 году был плюс 1,6%). Рынок этой продукцией как импортного, так и отечественного производства перенасыщен. Даже рост цен на сахар отступил. А вот с картошкой - беда. Цены на хлеб из пшеничной муки тоже в лидерах роста - поднялись на 6%. Водка подорожала на 24,2%.

В промышленности - пока ценопад. Наиболее подешевели драгоценные металлы, удобрения и азотные соединения - на 9,7%. Несмотря на сезон повышенного спроса, автомобильный бензин подешевел в мае на 2,3%. Цена на нефть, добытую в мае, снизилась на 4,9%. На стройматериалы прибавила неощутимо - на 0,4%. На электроэнергию снизилась на 1,2%.

Вывод? Стагнация внутреннего спроса, что чревато для экономического роста. Впрочем, по мнению Валерия Миронова, на фоне девальвированного на 10% рубля и дальнейших негативных ожиданий населения вялый спрос может запросто набрать темпы. «Перекладывать рубли в валюту уже глупо - рубль сполз, вполне укоренится на отметке 33 за доллар и вряд ли уже пойдет вниз, как и вверх при замедлении темпов экономики», - говорит Миронов. А вот импортные товары через пару месяцев подорожают, считает эксперт, поскольку вырос курс евро и доллара.

Кстати, уже дважды за последние три года «второй хлеб» в России - картошка - по цене превосходит заморские бананы. По данным свежего мониторинга цен на потребительском рынке, подготовленного Минэкономразвития, только за прошлую неделю стоимость картофеля увеличилась более чем на 6 процентов. С начала года цены на нее выросли на 97,5 процента, и это превышает показатели последних 10 лет.

Картошка в магазинах Москвы стоит в среднем 40-50 руб. за килограмм. Ее средняя оптовая цена в России составляет 27 руб. А ведь нормальная отпускная цена, правда в сезон уборки, - 5-6 руб. за килограмм клубней. «Прежде всего в повышении цен виновата засуха прошлого года. Неблагоприятные погодные условия сказались на урожае картофеля в ряде регионов Урала, Сибири, Поволжья и Юга России. Когда оптовые цены в центральной части страны были на уровне 5-6 руб. за килограмм, в пострадавших от засухи регионах средняя оптовая цена была уже 20-25 руб.», - рассказал исполнительный директор Картофельного союза России Алексей КРАСИЛЬНИКОВ.

На фоне этого у населения России за последний год вдруг вырос спрос на потребление картофеля. С чем это связано, эксперты объяснять не берутся. Но, ссылаясь на данные Минсельхоза России, констатируют: еще на 1 января 2013 года в стране было на 20% меньше запасов картошки. «Уже к концу марта некоторые операторы картофельного рынка стали искать товар в других регионах, чтобы обеспечить выполнение своих условий по договорам с предприятиями розничной торговли», - поясняет Алексей Красильников. Некоторые предприниматели, воспользовавшись дефицитом, подняли цены, и стоимость картофеля увеличивалась до мая, пока не стал поступать новый урожай из теплых стран.

В конце весны ситуацию несколько стабилизировали поставки молодой картошки из Египта. Но вот незадача, в ней обнаружили бактериальную гниль и других вредителей, и некоторым районам этой страны закрыли доступ на наш рынок. Еще весной «РГ» предупреждала, что это решение наряду с ограничениями поставок семенного картофеля из Евросоюза может аукнуться и нехваткой посадочного материала, и ростом «картофельных» цен. С семенной картошкой, правда, решили подождать и отложили ограничение до 1 июля. Но ограничение поставок продовольственного картофеля, по мнению экспертов, все же привело к повышению цен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: Минэкономразвития  торговля  инфляция  доллар  рубль  цены  импорт  хлеб  евро 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:10, 03.07.2013#

    "Правда, и средняя заработная плата не отстает: в мае она поднялась до 30 тысяч руб". бла-бла, чо врать то

  • ОсобоеМнение 11:53, 05.07.2013#

    У нас с Машей было 3 яблока, я съел 2, а Маша одно. В среднем мы месте съели полтора яблока. . . .

  • Псевдоним00:22, 04.07.2013#

    Все цены на импортный товар будут расти по мере "Падения" рубля по отношению к американскому доллару. . .

  • Псевдоним12:02, 05.07.2013#

    Бананы в России дешевле чем картофель потому что в станах производящих бананы нет ни путина, ни едросни, ни онф, за то есть вменяемые цены на ГСМ.

  • ОЙ12:19, 05.07.2013#

    Гнать ЕДРОСОВ и МЕДВОПУТОВ в шею на Калыму посадить на хлеб и воду пусть пожывут в реальности а то зажрались ГАДЫ!!!

  • expert12:34, 05.07.2013#

    А что в магазинах есть отечественные товары??

  • турист18:43, 07.07.2013#

    читаешь новости ни какого позитива , один негатив жить не хочется в этой стране. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru