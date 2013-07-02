Эксперты не советуют откладывать покупку зарубежных товаров

Все импортные товары через пару месяцев могут подорожать на 10%, прогнозирует замдиректора Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Валерий МИРОНОВ. И советует тем, кто планирует крупные покупки импортной техники, автомобилей, делать их сейчас, по старым ценам.

Но они, увы, растут не только на импортные товары. Годовая инфляция уже составила 7,3%. Правда, и средняя заработная плата не отстает: в мае она поднялась до 30 тысяч руб., сообщает «РГ». Это на 13,7% больше, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом говорится в свежем мониторинге социально-экономического развития России, который ведет Минэкономразвития.

Реальная зарплата увеличилась в мае на 7,9%. Но Валерия Миронова тревожит крайне низкий рост производительности труда - всего 2%, что в несколько раз меньше опережающего роста зарплат. По его мнению, сегодня эта «вилка» вносит не меньший вклад в инфляцию, чем рост цен на услуги естественных монополий.

Но если их рост решено уравнять с инфляцией, то влияние рынка труда на разгон цен в стране, по мнению Миронова, власти упускают из виду. Более того, обсуждая меры по ограничению труда гастарбайтеров, могут навредить экономике. «Дешевая рабочая сила из дальнего зарубежья сдерживает рост зарплат, а значит, инфляцию, поэтому выгодна экономике», - пояснил Миронов.

Кстати, по данным Минэкономразвития, цены на продукты питания в июне, по сути, отдыхают: за три недели месяца в целом их прирост нулевой. Хотя с января по июнь они выросли на 2,9% (за аналогичный период прошлого года - плюс 2%). Замерли цены на молоко, яйца, подсолнечное масло, говядину, свинину. Снижается стоимость мяса птицы. С начала года цены на курятину и утятину снизились на 6,3% (в 2012 году был плюс 1,6%). Рынок этой продукцией как импортного, так и отечественного производства перенасыщен. Даже рост цен на сахар отступил. А вот с картошкой - беда. Цены на хлеб из пшеничной муки тоже в лидерах роста - поднялись на 6%. Водка подорожала на 24,2%.

В промышленности - пока ценопад. Наиболее подешевели драгоценные металлы, удобрения и азотные соединения - на 9,7%. Несмотря на сезон повышенного спроса, автомобильный бензин подешевел в мае на 2,3%. Цена на нефть, добытую в мае, снизилась на 4,9%. На стройматериалы прибавила неощутимо - на 0,4%. На электроэнергию снизилась на 1,2%.

Вывод? Стагнация внутреннего спроса, что чревато для экономического роста. Впрочем, по мнению Валерия Миронова, на фоне девальвированного на 10% рубля и дальнейших негативных ожиданий населения вялый спрос может запросто набрать темпы. «Перекладывать рубли в валюту уже глупо - рубль сполз, вполне укоренится на отметке 33 за доллар и вряд ли уже пойдет вниз, как и вверх при замедлении темпов экономики», - говорит Миронов. А вот импортные товары через пару месяцев подорожают, считает эксперт, поскольку вырос курс евро и доллара.

Кстати, уже дважды за последние три года «второй хлеб» в России - картошка - по цене превосходит заморские бананы. По данным свежего мониторинга цен на потребительском рынке, подготовленного Минэкономразвития, только за прошлую неделю стоимость картофеля увеличилась более чем на 6 процентов. С начала года цены на нее выросли на 97,5 процента, и это превышает показатели последних 10 лет.

Картошка в магазинах Москвы стоит в среднем 40-50 руб. за килограмм. Ее средняя оптовая цена в России составляет 27 руб. А ведь нормальная отпускная цена, правда в сезон уборки, - 5-6 руб. за килограмм клубней. «Прежде всего в повышении цен виновата засуха прошлого года. Неблагоприятные погодные условия сказались на урожае картофеля в ряде регионов Урала, Сибири, Поволжья и Юга России. Когда оптовые цены в центральной части страны были на уровне 5-6 руб. за килограмм, в пострадавших от засухи регионах средняя оптовая цена была уже 20-25 руб.», - рассказал исполнительный директор Картофельного союза России Алексей КРАСИЛЬНИКОВ.

На фоне этого у населения России за последний год вдруг вырос спрос на потребление картофеля. С чем это связано, эксперты объяснять не берутся. Но, ссылаясь на данные Минсельхоза России, констатируют: еще на 1 января 2013 года в стране было на 20% меньше запасов картошки. «Уже к концу марта некоторые операторы картофельного рынка стали искать товар в других регионах, чтобы обеспечить выполнение своих условий по договорам с предприятиями розничной торговли», - поясняет Алексей Красильников. Некоторые предприниматели, воспользовавшись дефицитом, подняли цены, и стоимость картофеля увеличивалась до мая, пока не стал поступать новый урожай из теплых стран.

В конце весны ситуацию несколько стабилизировали поставки молодой картошки из Египта. Но вот незадача, в ней обнаружили бактериальную гниль и других вредителей, и некоторым районам этой страны закрыли доступ на наш рынок. Еще весной «РГ» предупреждала, что это решение наряду с ограничениями поставок семенного картофеля из Евросоюза может аукнуться и нехваткой посадочного материала, и ростом «картофельных» цен. С семенной картошкой, правда, решили подождать и отложили ограничение до 1 июля. Но ограничение поставок продовольственного картофеля, по мнению экспертов, все же привело к повышению цен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.