www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.86 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недра
Распечатать

Добыча газа в России в 2014 году снизилась на 4,2%

02 Января 2015, 19:11 | В России

Объем добычи газа в РФ в 2014 году снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составил 640,237 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

В декабре в России было произведено 62,382 млрд куб. м газа.

Объем газодобычи "Газпрома" за год составил 432,025 млрд куб. м. В декабре концерн добыл 42,847 млрд куб. м топлива.

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в 2014г произвел 53,556 млрд куб. м топлива (в декабре - 4,381 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобывающие предприятия добыли 45,347 млрд куб. м (4,881 млрд куб. м), операторы СРП - 27,717 млрд куб. м (2,554 млрд куб. м).

Наибольшие объемы газа за 12 месяцев добыли НК: "Роснефть" - 37,334 млрд куб. м (в декабре - 3,661 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 18,734 млрд куб. м (1,709 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,445 млрд куб. м (0,840 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 11,858 млрд куб. м (1,112 млрд куб. м).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: добыча  газ  нефть 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru