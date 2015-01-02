Добыча газа в России в 2014 году снизилась на 4,2%

Объем добычи газа в РФ в 2014 году снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составил 640,237 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

В декабре в России было произведено 62,382 млрд куб. м газа.

Объем газодобычи "Газпрома" за год составил 432,025 млрд куб. м. В декабре концерн добыл 42,847 млрд куб. м топлива.

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в 2014г произвел 53,556 млрд куб. м топлива (в декабре - 4,381 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобывающие предприятия добыли 45,347 млрд куб. м (4,881 млрд куб. м), операторы СРП - 27,717 млрд куб. м (2,554 млрд куб. м).

Наибольшие объемы газа за 12 месяцев добыли НК: "Роснефть" - 37,334 млрд куб. м (в декабре - 3,661 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 18,734 млрд куб. м (1,709 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,445 млрд куб. м (0,840 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 11,858 млрд куб. м (1,112 млрд куб. м).

ZRPRESS.RU, Владивосток.