Стоимость нефти WTI упала ниже 65 долл. за баррель

Цены на нефть марки WTI упали ниже уровня в $65 за баррель, до минимальных отметок с июля 2009 года, сообщает Bloomberg.

Январские фьючерсы на торгах в Нью-Йорке падали до $64,10, более чем на 3%. К 8:00 мск они увеличились до $64,68.

Цены на нефть марки Brent торгуются у $68,44 за баррель — ниже пятничного закрытия на 2,4%.

Как отмечает агентство, участники рынка ожидают, что избыточное предложение нефти на рынке сохранится, и не верят в готовность ОПЕК сдержать падение цен.

Ранее представители ОПЕК, добывающие почти 40% мировой нефти, сохранили лимит коллективной добычи на уровне 30 млн баррелей в сутки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.