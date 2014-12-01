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Стоимость нефти WTI упала ниже 65 долл. за баррель
01 Декабря 2014, 16:25 | В России
Цены на нефть марки WTI упали ниже уровня в $65 за баррель, до минимальных отметок с июля 2009 года, сообщает Bloomberg.
Январские фьючерсы на торгах в Нью-Йорке падали до $64,10, более чем на 3%. К 8:00 мск они увеличились до $64,68.
Цены на нефть марки Brent торгуются у $68,44 за баррель — ниже пятничного закрытия на 2,4%.
Как отмечает агентство, участники рынка ожидают, что избыточное предложение нефти на рынке сохранится, и не верят в готовность ОПЕК сдержать падение цен.
Ранее представители ОПЕК, добывающие почти 40% мировой нефти, сохранили лимит коллективной добычи на уровне 30 млн баррелей в сутки.
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