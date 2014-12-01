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На борьбу с алкогольным суррогатом в рознице выделят 300 млн рублей
Совет Федерации в конце ноября принял проект федерального бюджета на 2015-2017 годы. В рамках этого документа предполагается выделение в 2015 году 300 млн рублей Росалкогольрегулированию на распространение системы ЕГАИС не только на производителей, но и на оптовые и розничные торговые сети. Таким образом, по мнению экспертов правительства, с июля 2015 года в России будет поставлен дополнительный барьер для продажи нелегального и суррогатного алкоголя.
Речь идет не только о крепком алкоголе, но и о пиве, пивных напитках, сидре, пуаре и медовухе. Предполагается, что в базу будет попадать информация о каждой проданной бутылке, что позволит не только обеспечить учет производства и фактический оборот спиртосодержащей продукции, но и защитит потребителя от подделок.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что проблему нелегального алкоголя предлагаемые правительством меры решат лишь частично, но зато позволят сократить потери бюджета из-за неуплаты акциза и НДС. По прогнозам Счетной палаты РФ, введение этих мер поможет вернуть в бюджет порядка 100 млрд рублей, которые сейчас остаются в сером секторе экономики.
Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) существует с 2006 года, но работает она пока только для производителей и импортеров алкогольной продукции. Теперь предлагается включить в нее дистрибуторов, оптовиков и розничную торговлю.
Как следует из законопроекта и пояснительной записки к нему (есть у «Известий») который сейчас находится на рассмотрении правительства, «введение учета оптовых и розничных объемов продаж алкоголя с использованием ЕГАИС позволит обеспечить надлежащий учет производства и фактического оборота алкогольной продукции, отражение информации о движении маркируемой продукции от производителя или импортера, поставщика до момента ее реализации потребителю». На практике это означает, что магазины дооборудуют кассы специальным сканером и данные о каждой проданной бутылке через интернет станут поступать в Росалкогольрегулирование.
Пока в системе ЕГАИС участвуют порядка 3 тыс. пользователей, по прогнозу экспертов правительства, после вступления предлагаемых поправок в силу их станет около 500 тыс. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, на технические мероприятия, связанные с закупкой дополнительных серверов, хранилищ данных и источников бесперебойного питания, потребуется 303 млн рублей, которые получили одобрение Совфеда и уже заложены в бюджет-2015. И начиная с 2016 года еще по 39 млн рублей ежегодно на техподдержку системы.
По данным Росстата, рынок алкогольных напитков в России в 2013 году составил 612 млрд рублей, это на 5% больше к уровню 2012 года. Проверки, проведенные СП, показали, что в 2012 году 30% продаваемой алкогольной продукции была нелегальной. Результаты пилотного проекта по внедрению «ЕГАИС-розница» оказались и вовсе печальными: в 90% магазинов, которые участвовали в эксперименте, выявили алкоголь, сведения о котором не совпадали с информацией, зафиксированной в ЕГАИС, — в основном это была продукция с номерами марок, которые дублировали номера легальной продукции.
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