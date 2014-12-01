Транссиб соединят с Транскорейской железной дорогой

Россия планирует соединить Транссиб с Транскорейской железной дорогой (ТЖД), заявил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. При этом он отметил, что позиция Москвы заключается в том, что она не собирается что-либо навязывать, сообщает ТАСС.

По словам Галушка, еще в 2001 году «президент России говорил о том, что было бы очень полезно восстановить ТЖД с тем, чтобы она выходила, замыкалась на российский Транссиб».

«Наша принципиальная точка зрения за 13 прошедших лет не изменилась. Могу лишь добавить, что в этом году Россия дала старт модернизации БАМа и Транссиба, который можно соединить с ТЖД», — заявил министр.

Он также отметил, что Россия планирует инвестировать в этот проект более $15 млрд.