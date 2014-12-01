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Транссиб соединят с Транскорейской железной дорогой
Россия планирует соединить Транссиб с Транскорейской железной дорогой (ТЖД), заявил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. При этом он отметил, что позиция Москвы заключается в том, что она не собирается что-либо навязывать, сообщает ТАСС.
По словам Галушка, еще в 2001 году «президент России говорил о том, что было бы очень полезно восстановить ТЖД с тем, чтобы она выходила, замыкалась на российский Транссиб».
«Наша принципиальная точка зрения за 13 прошедших лет не изменилась. Могу лишь добавить, что в этом году Россия дала старт модернизации БАМа и Транссиба, который можно соединить с ТЖД», — заявил министр.
Он также отметил, что Россия планирует инвестировать в этот проект более $15 млрд.
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