Сдавать квартиры в аренду можно будет только с разрешения соседей

Проект закона, запрещающего россиянам сдавать квартиру без согласия соседей, внесен Госдуму. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на РБК. Автор документа депутат от ЛДПР Виталий ЗОЛОЧЕВСКИЙ считает, что новый закон обеспечит "право граждан России на нормальную и не обремененную излишними проблемами жизнь".

По мнению депутата, самыми нежелательными соседями являются владельцы собак, встреча с которыми может привести к "моральной травме, сопряженной с заиканием или иными негативными последствиями".

"Однако даже сдавание квартиры гражданам, которые не содержат у себя животных, может повлечь определенные проблемы для соседей. Соседи имеют право на то, чтобы знать, кто проживает в соседней с ними квартире и, соответственно, давать согласие на его проживание рядом с ними. Гражданин России должен быть обеспечен возможностью жить в условиях, которые не будут являться причиной его проблем, создаваемых жильцами, проживающими в соседней квартире", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отметим, что действующее законодательство позволяет собственникам свободно сдавать принадлежащие им жилые площади. Согласия у соседей спрашивать не нужно, единственным требованием к арендодателю является заключение договора. Однако, по мнению парламентариев, имеющих отношение к данной инициативе, люди с точки зрения безопасности имеют право знать, кто живет по соседству.

Кроме того, источник, знакомый с проектом закона, сообщил в интервью "РБК - Недвижимость", что реализация данного предложения подразумевает создание некой фискальной сети с помощью граждан с целью обелить рынок аренды и увеличить собираемость налогов с собственников арендных квартир.

Управляющий директор московского агентства недвижимости "Миэль-Аренда" Наталья СИВКО также отметила, что, вероятнее всего, таким образом парламентарии рассчитывают повысить собираемость налогов с собственников квартир, сданных в аренду. "Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и данная инициатива депутатов не будет принята, - заявила она в интервью корреспонденту "РБК - Недвижимость". - У многих россиян не складываются отношения с соседями по дому. Некоторые из вредности или иных побуждений могут не дать "добро". Таким образом, может получиться обратный эффект, что приведет к тому, что арендаторы, уплачивающие налоги, уйдут обратно в "серые" схемы".

Некоторые эксперты также отметили, что автор проекта не уточнил, от каких соседей нужно получить разрешение - у соседей по лестничной клетке или подъезду. "Невозможно заручиться поддержкой всех жильцов, кто-то обязательно будет против", - сообщил ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев "Российской газете". Эксперт также отметил, что это только накалит отношения между соседями.

Вице-президент нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Александр АВЕРБАХ считает инициативу парламентариев странной, признавая, однако, что в ней присутствует рациональное зерно (соседи не должны страдать, кто бы ни жил в квартире).

"Содержание животных регулируется другим законодательством, - отметил он. - Никто не мешает сейчас с помощью уже существующих юридических норм привлекать к ответственности. Ещё один момент – прежде чем ограничивать как-то права собственника, было бы логично как-то наладить работу по отслеживанию всей массы недвижимости, которая сдается в аренду. У нас этого нет - сборщики налогов не знают, сколько недвижимости у нас в стране сдается. Если мы деньги не можем получить, то как мы можем сделать так, чтобы кто-то дал согласие?"

Александр Авербах также добавил, что в данный момент на рынке съемного жилья в Нижнем Новгороде существует дефицит. "Специализированных домов, которые построили специально для сдачи в аренду, у нас нет. Никакие подобные программы у нас пока не работают, поэтому весь рынок аренды - это инициатива граждан", - пояснил он.

"Я считаю, что на нашем рынке съемного жилья это всё никак не скажется, - рассказал корреспонденту "ГорькийТВ" нижегородский агент по недвижимости Артем ПОКРОВСКИЙ. - Факт передачи денег никто не сможет зафиксировать без согласия того, кто будет там жить. Просто хозяева будут говорить, что у них поселились родственники, а для этого им не нужно чье-то разрешение".

Кроме того, эксперт отметил, что большая часть рынка съемного жилья является "серой". "Налоги платят, наверное, процентов десять собственников, и, как правило, это те, кто владеет дорогой недвижимостью. Хозяева квартир, которые сдаются за 15-20 тысяч, никому ничего не платят", - заявил он.

Кстати, как пишет "Российская газета", подобный законодательный опыт существует в мировой практике. Собственники жилья в Испании, которые сдают в аренду недвижимость на Майорке, должны учитывать мнение соседей.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.