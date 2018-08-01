НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх

По предварительным оценкам с начала следующего года цены вырастут минимум на треть, а на ряд товаров и в два раза

Корреспондент газеты «Золотого Рога», зайдя в аптеку, обнаружил, что цены на привычные лекарства выросли за последнюю неделю от 20% до 2-3 раз на некоторые наименования. В основном на самые дешевые и популярные у населения.

Как выясняется, ценовое цунами вновь растет на российских просторах и вот-вот готова обрушится на головы россиян. Виной тому чудовищные по своей беспринципности решения кабинета Медведева, который расписался в собственном бессилии заниматься развитием экономики, а решил затыкать бюджетные дыры простым повышением налогов. В частности НДС.

Каждому четвертому нашему соотечественнику пришлось сократить продовольственные покупки. Каждый третий перешёл на более дешёвые и низкокачественные товары. Это выяснили ученые-социологи, которые провели опрос общественного мнения в 55 городах России, сообщает «Царьград».

Эксперты связывают ухудшение потребительских настроений с продолжающимся падением реальных доходов населения. Ресурсы для затягивания поясов уже исчерпаны. Наши соотечественники вынуждены экономить на своём ежедневном рационе. В России складывается ситуация растущего недовольства, которая наблюдалась в 90-е.

«Мы имеем четвёртый год, когда доходы населения снижаются. Такого не было в нашей истории с конца 90-х годов, - согласен замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Это создаёт определенную социальную напряженность. Всё больше наших граждан считают, что их состояние как минимум не улучшается, а ухудшается. Ситуация с доходами населения, с уровнем жизни является тем, чему должны быть уделены ключевые усилия государства и экономических властей».

Снижение реальных располагаемых доходов населения уже ощутили на себе крупные торговые сети. Средний чек в универмагах и магазинах в июле сократился на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В ЦБ и правительстве связывают снижение потребительских настроений с экономией. По информации чиновников, за последние два года доля тех, кто наращивает сбережения, увеличилась с 21% до 30%. Впрочем, эксперты поспешили развенчать этот миф.

«Конечно, есть сбережения населения, - говорит академик РАН Сергей Глазьев. - Но население у нас сколько имеет сбережений, столько набрало потребительских кредитов. Население, к сожалению, уже перестало играть роль инвестора в нашей экономике».

На обратную ситуацию, при которой население станет инвестором в экономике, пока рассчитывать не приходится, говорят эксперты. 1 января 2019 года должен вступить в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Однако уже сегодня он подталкивает розничные цены вверх и бьет по карманам населения.

Депутат Государственной Думы Сергей Катасонов считает, что позитивного эффекта на экономику страны и доходы наших граждан этот закон не окажет. «Кто заплатит эти 600 миллиардов? Экспертное сообщество определило: из этих 600 - 400 миллиардов заплатит конечный потребитель. То есть это наше население».

Несмотря на старания отдельных депутатов, закон о повышении НДС Госдума одобрила в трёх окончательных чтениях. Чиновникам правительства удалось убедить парламентариев, что без этой меры невозможно достичь роста экономики страны темпами не ниже среднемировых.

«В послании сказано, что мы должны к середине 20-х годов в 1,5 раза увеличить доходы населения, - отметил академик РАН Виктор Ивантер. - Министерство экономического развития говорит: «Мы должны развиваться со скоростью 3,8% - выше мировых. Если 3,8%, и вы хотите исполнить указы, то 16 миллионов населения лишних. От них как-то надо избавляться». В ответ на это все хихикают».

Но не до смеха населению, которому всё сложнее свести концы с концами. Продукты в магазинах дорожают, а денег в кошельках становится всё меньше. Многие спасаются огородничеством. Такая тактика выживания была распространена в 90-е. И вновь люди потянулись к земле. Каждый четвертый респондент, опрошенный социологами, заявил, что картошка, огурцы и помидоры с дачи помогают им выжить. Что будет, когда дачный сезон подойдёт к концу, - остаётся только догадываться.

Кстати, в 2011 году в относительно (по сравнению с РФ) Великобритании также был повышен НДС на 2%. Цены по английским меркам буквально взлетели, а торговля испытала настоящий шок. В том, что с нового года в России ситуация с ценами будет гораздо хуже уже можно не сомневаться.