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Власти признали, что на полках магазинов половина рыбопродукции – подделка и контрафакт
В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о наполненности российского рынка контрафактной продукцией. Цифры оказались шокирующими, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При этом министр не только оценил примерный ущерб экономике страны, но и также назвал самые «зафальсифицированные» торговые сегменты, среди которых с хорошим отрывом лидирует рыбная продукция.
«В легкой промышленности объемы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В автомобиле- и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем около 30%. Примерно во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», – отметил глава министерства.
Политик дал цифры и по некоторым пищевым продуктам. По словам Дениса Мантурова, если фальсификат по молоку оценивается в 20 процентов, то по рыбе его доля доходит до 50 процентов. То есть половина всей продаваемой в России рыбы либо незаконно выловлена, либо в глухую ночь привезена из-за границы. О каком-либо производственном контроле или ветеринарной сертификации говорить не приходится.
Также очень часто вместо одной рыбы продается другая. Например, в 40% случаев, за треску торговцы выдают более дешевые виды. Еще более сложная ситуация с лососевыми: не всякий браконьер отличит даже симу от чавычи, да и не нужны ему такие познания – главное, заработать. Владельцам торговых точек порой тоже все равно, что именно приходит на склад, если рыбе можно приписать более или менее благородный и, соответственно, дорогой «статус». Поэтому поступающая не под тем названием продукция так и продолжает свой путь к потребителю, не будучи верно идентифицированной.
Знающий человек, придя на рынок, порой начинает рассказывать продавцам, что на самом деле лежит у них на прилавках и чем этот вид отличается от указанного на ценниках. Продавцы на подобную информацию реагируют с самым искренним удивлением, но ценники почему-то остаются прежними. Очевидно, нужно больше таких знающих людей не среди покупателей, а в проверяющих органах. Только необходимо выполнить еще одно условие – уровень их корысти должен полностью покрываться заработной платой, что, к сожалению, большая редкость.
Ситуация, конечно, печальная: проблема фальсификата – это не только дешевая рыба по цене дорогой, но и большой риск для жизни и здоровья конечных потребителей. Что скрывать: не извелись у нас еще нелегальные предприятия, на которых по всей производственной цепочке царит антисанитария. А порой и это не самая большая проблема: некоторые производители вообще используют заведомо опасные вещества.
Впрочем, есть и позитивный момент – не так давно ситуация была еще хуже! Для примера, несколько лет назад нелегальная осетрина почти полностью захватила рынок – ее доля составляла около 99 процентов. Сейчас же эта цифра снизилась до 50 процентов.
Конечно, нельзя не придавать значения ущербу, наносимому российской экономике нелегальной продукцией. Официальной статистики здесь, естественно, нет, поскольку учитывать в ней теневой сектор было бы проблематично. Денис Мантуров, в своем докладе сослался на исследование НИУ ВШЭ, где объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, суммарно формирующих 60% розницы, в 2015 г. оценивался в 2,5 трлн рублей.
Возможно, все эти факты приведут потребителя в смятение и полностью отобьют у него желание покупать рыбу. Но идти на столь крайний шаг не стоит: все-таки существуют рекомендации Минздрава по потреблению данного продукта. Как известно, рыба очень полезна, к тому же сколько действительно вкусных блюд из нее можно приготовить! Так что приобретать ее надо, но с крайней осторожностью, желательно только у проверенных продавцов и в крупных торговых сетях. Они, конечно, тоже могут подсунуть пикшу вместо трески, но, по крайней мере, шансов отравиться значительно меньше. А еще лучше, если вы подготовитесь к шопингу и изучите, чем отличается качественная продукция и как выбрать лучшую рыбку среди представленных на прилавках.
Фото PrimaMedia.
Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Властям пора признать, что с таким избыточным регулированием рыболовства, особенно прибрежного, и черезодноместным распределением квот у нас скоро доля рыбопродукции "неконтрафактной" составит 20% - и это будут только консервы, а остальные 80 поделят между собой свежевыловленнный "контрафакт" и иностранная заморозка.