Тариф на электроэнергию для населения вырос в среднем на 12-15%

Тарифы на электроэнергию для населения увеличены в среднем по субъектам РФ на 12-15%. Среднегодовой рост составит 6,5-7,5%.



В 2012 году тариф для населения индексировался также с 1 июля. Тогда рост составил 5,6-6%. В 2011 году тариф увеличивался с 1 января на 10%.



Данные темпы роста тарифов были предусмотрены прогнозом социально-экономического развития страны.



Президент РФ Владимир Путин в июне сообщил о принятом решении ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок будет зафиксирован на пять лет. По итогам 2012 года инфляция составила 6,4%, на конец 2013 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году с 15% до 5%, пишет РИА "Новости".

