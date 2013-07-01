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Тариф на электроэнергию для населения вырос в среднем на 12-15%
Тарифы на электроэнергию для населения увеличены в среднем по субъектам РФ на 12-15%. Среднегодовой рост составит 6,5-7,5%.
В 2012 году тариф для населения индексировался также с 1 июля. Тогда рост составил 5,6-6%. В 2011 году тариф увеличивался с 1 января на 10%.
Данные темпы роста тарифов были предусмотрены прогнозом социально-экономического развития страны.
Президент РФ Владимир Путин в июне сообщил о принятом решении ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок будет зафиксирован на пять лет. По итогам 2012 года инфляция составила 6,4%, на конец 2013 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году с 15% до 5%, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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просто женщина07:58, 02.07.2013#
Мы же быдло с нами можно делать всё , что пожелает власть! Только выходы на улицы эту власть могут встряхнуть! Приморская энергетическая комиссия это сборище дебилов или мошеников , другого не дано. На все наши обращения они дают такие ответы, что становится стыдно, за наши власти и чиновников, которые при ней. Хочется задать вопрос вы вообще в школе то учились и как?
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Очередная трепотня , так и слушали монополисты презика