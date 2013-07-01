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Тариф на электроэнергию для населения вырос в среднем на 12-15%

01 Июля 2013, 12:51 | В России

Тарифы на электроэнергию для населения увеличены в среднем по субъектам РФ на 12-15%. Среднегодовой рост составит 6,5-7,5%.

В 2012 году тариф для населения индексировался также с 1 июля. Тогда рост составил 5,6-6%. В 2011 году тариф увеличивался с 1 января на 10%.

Данные темпы роста тарифов были предусмотрены прогнозом социально-экономического развития страны.

Президент РФ Владимир Путин в июне сообщил о принятом решении ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок будет зафиксирован на пять лет. По итогам 2012 года инфляция составила 6,4%, на конец 2013 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году с 15% до 5%, пишет РИА "Новости".
 

Автор: РИА "Новости"
Теги: электроэнергия  тарифы 






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Комментарии

  • Псевдоним13:21, 01.07.2013#

    Очередная трепотня , так и слушали монополисты презика

  • boroba13:25, 01.07.2013#

    Если каждый год повышать тариф на 12%, но 1го декабря, тогда можно писать, что среднегодовое повышение 1%? Отлично придумано.

  • Псевдоним13:38, 01.07.2013#

    Не могу понять, почему растут тарифы. . . Уголь в земле лежит бесплатный, нефть и газ - тоже. . . Только достань, это ж наше народное достояние, почему мы вообще обязаны за это платить???

  • Страховщик00:29, 02.07.2013#

    так воровать наши чиновники любят - чего не понятного? Цены растут, бабы и тачки дорожают. . . А еще медицина подорожает, страхование станет дорогим. . .

  • просто женщина07:58, 02.07.2013#

    Мы же быдло с нами можно делать всё , что пожелает власть! Только выходы на улицы эту власть могут встряхнуть! Приморская энергетическая комиссия это сборище дебилов или мошеников , другого не дано. На все наши обращения они дают такие ответы, что становится стыдно, за наши власти и чиновников, которые при ней. Хочется задать вопрос вы вообще в школе то учились и как?

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