Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты предложили ввести госмонополию на производство сахара, табака и алкоголя
Депутаты Госдумы Михаил Дегтярев, Алексей Диденко и Антон Ищенко подготовили пакет законопроектов, предлагающих с 1 января 2017 года ввести государственную монополию на производство и оборот сахара, табака, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Klerk.ru.
Законопроекты предполагают, что производство и оборот табака, алкоголя и сахара смогут осуществлять только лицензированные организации, с которыми государство, в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заключило договор.
«Необходимость разработки настоящего законопроекта продиктована углублением ряда проблем медицинского и социально-экономического порядка: большим вредом табака для здоровья людей; общедоступностью приобретения табачных изделий», - поясняют авторы законопроектов.
Депутаты также отмечают, что доходы от реализации алкоголя могут составлять до 20% бюджета страны.
«Введение государственной монополии на алкоголь, табак и сахар позволит обеспечить экономические интересы России, усилив роль государства в экономике. Государственное регулирование этих социально важных отраслей производства будет способствовать повышению конкурентоспособности России на мировой арене», - уверены парламентарии, передает Klerk.ru со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Новости тематики
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Что ждет экономику России в 2018 году
- Сенатор от Приморья поставила вопрос о качестве детского питания в стране
- Власти обеспокоены ростом зарплат россиян
- "1982 год во Владивостоке был годом всеобщего дефицита, талонов на всё, голых полок в магазинах и огромных очередей"
- Стало известно, какие продукты точно подорожают к осени
- Власти признали, что на полках магазинов половина рыбопродукции – подделка и контрафакт
- В России выросла минимальная цена на водку
- Системы водоснабжения защитят от террористов за счет населения
Новости раздела
- По кошелькам россиян собираются нанести новый удар
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей
нужно вессти монополию на депутатов