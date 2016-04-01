Депутаты предложили ввести госмонополию на производство сахара, табака и алкоголя

Депутаты Госдумы Михаил Дегтярев, Алексей Диденко и Антон Ищенко подготовили пакет законопроектов, предлагающих с 1 января 2017 года ввести государственную монополию на производство и оборот сахара, табака, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Klerk.ru.



Законопроекты предполагают, что производство и оборот табака, алкоголя и сахара смогут осуществлять только лицензированные организации, с которыми государство, в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заключило договор.



«Необходимость разработки настоящего законопроекта продиктована углублением ряда проблем медицинского и социально-экономического порядка: большим вредом табака для здоровья людей; общедоступностью приобретения табачных изделий», - поясняют авторы законопроектов.



Депутаты также отмечают, что доходы от реализации алкоголя могут составлять до 20% бюджета страны.



«Введение государственной монополии на алкоголь, табак и сахар позволит обеспечить экономические интересы России, усилив роль государства в экономике. Государственное регулирование этих социально важных отраслей производства будет способствовать повышению конкурентоспособности России на мировой арене», - уверены парламентарии, передает Klerk.ru со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.