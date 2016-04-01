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С 1 апреля в приморской глубинке станет туго с алкоголем
С 1 апреля, все магазины и заведения общепита, торгующие алкоголем, должны быть подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), созданной для контроля над оборотом алкоголя в стране. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Лицензию на розничную продажу алкоголя, по данным Росалкогольрегулирования (РАР), в стране имеет почти 229 тыс. заведений. С 1 января 2016 года с ЕГАИС начали работать все оптовые торговцы алкоголем России, а розница должна фиксировать через эту систему все поставки от них. По плану торговцы должны были начать это делать с начала года, однако они не успели подготовиться к нововведению.
Курирующий алкогольную отрасль вице-премьер правительства Александр Хлопонин сообщал РБК, что к концу 2015 года к ЕГАИС было подключено только около 20% розничных предприятий. В итоге 30 декабря было подписано постановление правительства, освобождающее розничные компании от ответственности за невнесение данных о приобретении партий алкоголя в ЕГАИС до истечения первого квартала 2016-го. По факту это значит, что торговцы могут продавать алкоголь без подключения к ЕГАИС до 31 марта включительно, но до 20 апреля должны передать данные об этих закупках через уже установленную систему.
Однако и спустя квартал многие розничные торговцы оказались по-прежнему не готовы к новым правилам. Как следует из данных онлайн-мониторинга, который ведет на своем официальном сайте РАР, в большинстве регионов России процент подключившейся к ЕГАИС розницы составляет от 80 до 90% . Единственным регионом, где к системе подключились все магазины и заведения общепита, имеющие лицензии на алкоголь, является Татарстан. В Москве к ЕГАИС подключились 88,5% лицензиатов, в Московской области — 89,7%, в Санкт-Петербурге — 86,9%. РАР еще не подсчитывало, сколько составила доля подключений по России, однако исходя из текущих данных и их динамики как минимум каждая десятая точка не будет подключена к ЕГАИС к 1 апреля.
Розничные торговцы, даже не подключенные к ЕГАИС, могут беспрепятственно продавать алкоголь, закупленный в прошлом году, говорит представитель РАР Александр Куликов. С начала этого года, момента обязательного подключения к системе оптового звена, партии алкоголя уже фиксируются через ЕГАИС. Однако возможность распродать товарные остатки, поступившие в прошлом году, сохраняется только до 1 июля 2016-го, когда все торговцы должны будут фиксировать в ЕГАИС и свои розничные продажи.
В некоторых регионах внедрение ЕГАИС в систему розничных продаж может привести к заметному сокращению числа точек, где можно будет приобрести легальный алкоголь. Самая негативная картина по подключению — на Чукотке. Там к системе электронного учета подключились меньше одной пятой розничных точек (19,7%). На втором месте «антирейтинга» — Алтай.
Напомним, для регистрации компании в системе ЕГАИС необходимо скачать пакет бесплатных программ на сайте egais.ru. Для того чтобы подключиться к системе, необходимо купить криптоключ JaCarta (стоит 2 тыс. руб.) и квалифицированную электронную подпись (КЭП, 2 тыс. руб.). Обновлять КЭП придется ежегодно. Кроме того, потребуется универсальный транспортный модуль (УТМ) — программа, обеспечивающая автоматическую передачу информации на сервер ЕГАИС. Части продавцов требуется приобрести базовый терминал для УТМ, его стоимость — в районе 15 тыс. руб.
Нарушение порядка учета при производстве и обороте алкогольной продукции, в том числе отсутствие фиксации данных в ЕГАИС, является нарушением ст.14.19 КоАП и влечет за собой штраф 150–200 тыс. руб. для юрлиц и 10–15 тыс. для должностных лиц.
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