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Хостелы в жилых домах могут запретить уже весной
В ходе весенней сессии Госдумы может быть принят законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах. Как передает ИА REGNUM 31 января, об этом заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).
Парламентарий обратила внимание на проблемы, которые несет размещение такого типа «гостиниц» в жилых домах. Меж тем в Приморье и Владивостоке большинство хостелов размещено именно в жилом фонде, и их закрытие прямо отразится на туристическом рынке и рынке гостиничных услуг края не только дефицитом фонда, но и возможным подорожанием услуг в этой сфере.
«Думаю, что мы справимся с этой проблемой в весеннюю сессию», — подчеркнула Хованская.
Напомним, законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных жилых домах внесен в Госдуму осенью 2015 года, в мае 2016 года документ был принят в первом чтении, однако позднее проект закона предложило доработать Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).
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