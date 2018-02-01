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Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
По словам главы "Роснано", который по неизвестной причине избежал попадания в санкционный список США, эта задача гораздо важнее выборов президента
Низкие цены на электроэнергию и газ являются фундаментальной проблемой, сдерживающей развитие не только энергетики, но и машиностроения и всей экономики России в целом. Об этом заявил Анатолий ЧУБАЙС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам главы "Роснано", эта проблема является более важной, чем выборы президента. Цена на энергоносители в России является "искусственно заниженной", считает Чубайс.
Это "убивает электротехническую промышленность и энергомашиностроение", заявил глава "Роснано", а также "подрывает стимул к энергоэффективности" и тормозит обрабатывающий сектор российской экономики.
"А это вещи фундаментальные", - заявил он, добавив, что выборы, конечно, являются важной вещью, но вопрос о ценах на энергоносители - "поважнее".
Тем временем, энерготарифы становятся неподъемными для дальневосточников.
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