По словам главы "Роснано", который по неизвестной причине избежал попадания в санкционный список США, эта задача гораздо важнее выборов президента

Низкие цены на электроэнергию и газ являются фундаментальной проблемой, сдерживающей развитие не только энергетики, но и машиностроения и всей экономики России в целом. Об этом заявил Анатолий ЧУБАЙС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам главы "Роснано", эта проблема является более важной, чем выборы президента. Цена на энергоносители в России является "искусственно заниженной", считает Чубайс.

Это "убивает электротехническую промышленность и энергомашиностроение", заявил глава "Роснано", а также "подрывает стимул к энергоэффективности" и тормозит обрабатывающий сектор российской экономики.

"А это вещи фундаментальные", - заявил он, добавив, что выборы, конечно, являются важной вещью, но вопрос о ценах на энергоносители - "поважнее".

Тем временем, энерготарифы становятся неподъемными для дальневосточников.