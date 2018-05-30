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В КНР создан региональный рисовый бренд
Китайский рис "Цинган" вырос в цене, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Хейлунцзянские экономические новости.
Стоимость риса марки "Цинган" (Qingan) достигла 10,8 млрд юаней, что на 3,9 млрд юаней больше по сравнению с предыдущим годом. Данное обстоятельство позволяет говорить об укреплении этого регионального бренда.
В ходе конференции, посвященной оценке стоимости китайских брендов 2018 году, было объявлено, что "Цинган" занимает 36-е место в общем рейтинге продуктов питания и 4-е место - среди производителей риса в Китае.
В прошлом году стратегия развития "Четыре миллиарда юаней", созданная под руководством регионального комитета Коммунистической партии Китая в округе Циньян и правительства округа, придала мощный импульс для развития бизнеса, и позволила увеличить масштабы и капиталоемкость производства, улучшить экологическую обстановку, а также улучшить качество риса в округе Циньян в целом. Рост культуры выращивания риса, фестиваль культуры органических риса, строительство современного сельскохозяйственного промышленного парка с государственной поддержкой, создание демонстрационной зоны площадей выращивания - все меры и мероприятия, в ряду которых национальные соревнования производителей риса, заложили основу для создания репутации бренда и развития данной сельскохозяйственной индустрии.
Хейлунцзянские экономические новости.
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