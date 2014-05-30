В Сеуле начинает работу Первый российско-корейский форум по сотрудничеству в сфере туризма

Форум пройдет в рамках Корейской международной туристической выставки (KOTFA)

От делегации РФ в форуме принимают участие представители Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, министерства культуры Хабаровского края, комитета по физической культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа и другие.

В рамках роуд-шоу они расскажут о туристических и инвестиционных возможностях регионов России: о гостиницах, ресторанах, торговых центрах, транспортных и страховых компаниях, объектах развлечения.

Уже на 13 июня в Москве запланирован Второй корейско-российский форум, на котором будут затронуты вопросы развития медицинского и делового видов туризма.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток