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Украина "кинула" Китай на $3 миллиарда
Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд. долларов. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ, передает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на УНИАН.
Сумма в 3 млрд. долларов была предоставлена украинской Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерна, которое в дальнейшем должно было быть поставлено в Китай. «Вопреки договоренностям, Китаю было продано зерна на сумму только 153 млн. долларов», - сообщил Москаль.
По данным Москаля, в обход договоренности с Китаем, но на китайские деньги, ГПЗКУ поставила в Эфиопию зерновые на 28 млн. долларов, в Монако - на 14 млн. долларов, в Саудовскую Аравию - на 7 млн. долларов, Иран - на 24 млн. долларов, Кению - на 11 млн. долларов, на Филиппины - на 1,5 млн. долларов, в Швейцарию - на 61,9 млн. долларов, в Египет - на 26,3 млн. долларов и сирийским повстанцам - на 325 тыс. долларов.
Ссылаясь на таможенные документы, Москаль сообщает, что закупки зерновых на Украине проводились ГПЗКУ для выполнения китайского контракта, но получателем оказывались другие. Китайская компания-оператор ССЕС, которой, согласно кредитному договору, украинская корпорация должна была поставлять зерно, получила только 180 тыс. тонн продукции.
Кроме того, долг Украины перед Россией за поставленный газ составляет 1,62 млрд. долларов, сообщил и.о. главы украинского Минэнерго Эдуард СТАВИЦКИЙ. «По состоянию на вчера из 3,3 млрд. долларов мы заплатили 1,68 млрд. долларов», - сказал Ставицкий. По его словам, главной преградой для расчетов за газ с РФ является проблема неплатежей со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
«Практически платежи за газ со стороны теплокоммунэнерго остановлены. Вопрос даже не в политической ситуации в стране, а в том, что представители ЖКХ в своих муниципалитетах совершенно разбаловались и уже полтора года просто не хотят зимой платить за газ», - заявил украинский министр.
Между тем, «Нафтогаз» по состоянию на 24 февраля сократил закупки российского газа в 5,25 раза до 28 млн. кубометров в сутки, сообщает Reuters.
Международный валютный фонд готов направить делегацию в Киев, как только Украина обратится за финансовой помощью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД. «В свою очередь ЕС ждет от нового кабинета плана экономических реформ, чтобы определить, какой объем средств необходимо выделить», - отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин ЭШТОН.
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