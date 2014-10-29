Правообладатели рекомендовали оставить "ВКонтакте" в пиратском списке

Две крупнейшие американские организации, защищающие интересы правообладателей, рекомендовали Торговому представительству США оставить социальную сеть «ВКонтакте» в так называемом «списке 301», в который США обычно включают нарушителей авторских и смежных прав. Это следует из документов, отправленных директору подразделения Торгпредства по интеллектуальной собственности Сьюзан Уилсон представителями Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) и Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Документы опубликованы на сайте Торгпредства.

Как раз сейчас ведомство собирает мнения всех заинтересованных сторон, чтобы сформировать список стран за 2014 г., являющихся самыми крупными рынками по распространению пиратства музыки, фильмов и другого контента. В конце сентября этого года представитель Международного альянса интеллектуальной собственности (IIPA) писал чиновникам Торгпредства, что Россия в целом не выполняет своих обязательств по охране авторских и смежных прав, взятых после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г. Среди примеров он также указывал «ВКонтакте», к которой государство не применяет никаких мер.

И RIAA, и MPAA поместили «ВКонтакте» в список онлайн-пиратов под первым номером. «ВКонтакте» — крупнейшая социальная сеть в России и в русскоговорящих странах, являющаяся источником незаконного распространения фильмов, телевизионных передач и музыки, — говорится в сообщении MPAA. — Сайт очень популярен, поиск и загрузка контента осуществляются легко, сайт поддерживает потоковое воспроизведение видео через встроенные плееры».

MPAA отмечает, что «ВКонтакте» доступна пользователям на нескольких языках, включая английский, и является 23-м по посещаемости сайтом в мире и вторым в России, по данным Alexa.com. Аудитория «ВКонтакте» составила 92,6 млн уникальных посетителей в августе 2014 г., на 8% больше, чем годом ранее (данные Comscore).

Представители RIAA указывают, что владельцем 100% «ВКонтакте» является Mail.ru Group, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже. По данным RIAA, во «ВКонтакте» можно найти сотни тысяч нелицензионных файлов. «Музыкальный сервис “ВКонтакте” дает возможность пользователям загружать и слушать файлы, загруженные другими пользователями. Это дает “В контакте” несправедливое конкурентное преимущество перед другими социальными сетями, которые не дают доступа к нелицензионному контенту», — говорится в сообщении RIAA.

Кроме того, не имеющие отношения к «ВКонтакте» разработчики создают мобильные приложения, которые дают доступ к нелицензионному контенту даже тем, кто не зарегистрирован в самой «ВКонтакте». Все это, отмечают в RIAA, дает конкурентное преимущество «ВКонтакте» не только перед другими соцсетями, но и перед лицензионными музыкальными сервисами, работающими в России, — iTunes, Google Music, Deezer, Trava.ru («Мегафон») и «Яндекс.Музыка».

Представители RIAA напоминают, что крупнейшие звукозаписывающие компании — Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music — с весны судятся с «В контакте», требуя признать социальную сеть нарушителем прав на произведения отдельных музыкантов.

Представители «ВКонтакте» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Ранее источники в музыкальной индустрии и в структурах бизнесмена Алишера Усманова (USM Усманова и его партнеров владеет «В контакте» через Mail.ru Group) рассказывали «Ведомостям», что USM недавно заново начала переговоры с музыкальными правообладателями. В них речь идет о легализации музыки во всех входящих в Mail.ru Group социальных сетях: «В контакте», «Одноклассниках» и «Моем мире». Для этого USM наняла знаменитого американского юриста Джоеля Каца, входящего в топ-100 самых влиятельных людей в индустрии развлечений по версии журнала Billboard. Однако эти переговоры находятся на самой ранней стадии.

В списках MPAA и RIAA присутствуют и другие сайты, обозначенные правообладателями как российские: Rapidgator.net, Rutracker.org, Turbobit.net, Mygully.com.

ZRPRESS.RU, Владивосток.