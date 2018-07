iPhone 6 шпионит за своими владельцами

Эксперты со всего мира утверждают, что последние разработки компании Apple превратили их iPhone в самые настоящие шпионофоны, сообщает информационное агентство The Daily Mail. К такому выводу сотрудники The Daily Mail пришли после того, как ознакомились с оценками одного из самых ведущих в мире экспертов в сфере компьютерных технологий профессора Ноэля Шарки (Великобритания).



Как стало известно, профессор Ноэль Шарки рассказал миру о том, что в последней версии операционной системы мобильных устройств компании Apple, а именно iOS 7 и iOS 8, появились механизмы, занимающиеся фиксацией любых перемещений владельцев устройств Apple. Этот механизм записывает практически все действия владельца iPhone, а именно, время прибытия и убытия, частоту посещений тех или иных мест. The Daily Mail это всё описывает как «скрытую систему слежения».



Профессор Шарки отмечает, что этот факт шокирует, так как каждое место, куда вы идёте, где совершаете покупку, употребляете пищу и напитки, записывается. Он отметил, что это мечта для адвоката, занимающегося бракоразводными процессами. Но самое главное в этом всем то, что работу этого механизма постарались сделать максимально секретной.



Стоит отметить, что функция «Частные местоположения» установлена на последних версиях мобильной операционной системы автоматически. Чтобы её отключить, необходимо углубиться в настройки аппарата на пять уровней. Многие пользователи об этом не знают и не всегда смогут найти в настройках именно ту кнопку, которая отключит режим сбора информации.

