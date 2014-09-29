В Китае заблокировали Instagram из-за протестов в Гонконге

В континентальном Китае заблокировали сервис Instagram из-за продолжающихся вторые сутки выступлений жителей Гонконга против существующей избирательной системы, передает Reuters.

Пользователи сервиса публиковали фотографии и сообщения о ходе акций протеста, в том числе информацию о применении полицией слезоточивого газа против протестующих. Сообщения они отмечали тегом «#occupycentral». Пользователи местного аналога Twitter, социальной сети Weibo отмечают, что в ней этот хештег был внесен в черные списки.

Активисты заняли центр города, в том числе одну из улиц и, несмотря на требования полиции, отказывались ее освободить. После этого полицейские применили слезоточивый газ, в результате чего участники акции вынуждены были поменять расположение.

Власти Гонконга сообщили, что из-за протестов отменяются все занятие в школах, которые расположены в центре города.

Накануне участники акции «Occupy Central» объявили о блокировании одного из бизнес-центров в городе в знак протеста против политики властей Китая, они также пытались прорваться на территорию правительственного комплекса, после чего полицейские задержали несколько десятков человек.

Активисты требуют проведения прямых свободных выборов глав местной администрации, которые ранее назначались подконтрольной властями КНР коллегией. Выборы в Гонконге пройдут в 2017 году.