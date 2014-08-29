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Разработано приложение для смартфонов, упрощающее поиск жриц любви
29 Августа 2014, 19:07 | В мире
Новая программа для смартфонов, которую разработали немецкие программисты, поможет выбрать подходящую проститутку и обеспечит ее связь с клиентом. Понятное дело, это дело работает пока только на территории толерантного и продвинутого Евросоюза. Для увеличения скорости поиска разработчики предусмотрели систему информационных фильтров. Клиенту достаточно лишь ввести необходимые параметры, пишет Zrpress.
Для жриц любви эта услуга абсолютно бесплатна. Их профили оплачиваются клиентами, с которых взимают 5 или 10 евро за пользование информационным порталом.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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И тут все резко уехали в Европу)