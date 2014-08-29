Разработано приложение для смартфонов, упрощающее поиск жриц любви

Новая программа для смартфонов, которую разработали немецкие программисты, поможет выбрать подходящую проститутку и обеспечит ее связь с клиентом. Понятное дело, это дело работает пока только на территории толерантного и продвинутого Евросоюза. Для увеличения скорости поиска разработчики предусмотрели систему информационных фильтров. Клиенту достаточно лишь ввести необходимые параметры, пишет Zrpress.

Для жриц любви эта услуга абсолютно бесплатна. Их профили оплачиваются клиентами, с которых взимают 5 или 10 евро за пользование информационным порталом.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.