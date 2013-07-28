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Цены на сингапурскую недвижимость бьют рекорды

28 Июля 2013, 19:10 | В мире

Рекордно высокие цены на фоне низких процентных ставок вызывают обеспокоенность образованием мыльного пузыря на жилищном рынке Сингапура.

Во втором квартале 2013 года цены на жилье в Сингапуре выросли до рекордного уровня, что побудило правительство ввести новые меры относительно сферы кредитования, сообщает сайт «Квартирам.нет».

Цены на недвижимость в Сингапуре выросли на 1%, до 215,4 пунктов за апрель-июнь, став продолжением 0,6-процентного увеличения в первом квартале, согласно обнародованным правительственным данным.

Рекордно высокие цены на фоне низких процентных ставок вызывают обеспокоенность образованием мыльного пузыря на жилищном рынке, что заставило правительство усилить четырехлетнюю кампанию по сдерживанию спекуляций. К слову, Сингапур является вторым самым дорогим рынком жилья Азии.

Ранее правительство представило новые правила, регулирующие предоставление кредитов физическим лицам. Во втором квартале цены на квартиры в престижных районах упали на 0,2% по сравнению с 0,6-процентным ростом за предыдущие три месяца. В пригороде же наблюдалось 3,8-процентное подорожание, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: Сингапур  банки  АТР  кредиты 






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