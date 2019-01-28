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Facebook намерена объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

28 Января 2019, 09:45 | В мире

Все произойдет уже в этом году

Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.

По словам источников, знакомых с планами руководства компании, инфраструктура обмена сообщениями трех сервисов будет унифицирована, в то время как соцсети продолжат существовать как отдельные приложения. Согласно распоряжению главы компании Марка Цукерберга, соцсети будут иметь сквозное шифрование, которое защитит пользователей от неправомерного доступа к личным перепискам.

Процесс интеграции сервисов обмена сообщениями завершится к концу текущего года или в начале 2020 года. Когда изменения вступят в силу, пользователь Facebook сможет отправить сообщение тем, у кого есть учетная запись в WhatsApp или Instagram (и наоборот).

По мнению источников, объединение сервисов побудит пользователей конкурирующих приложений Apple и Google перейти на использование сервисов Facebook. Помимо увеличения аудитории эта мера позволит компании развивать рекламный бизнес.

Напомним, в прошлом году Facebook попала в эпицентр скандала, вызванный утечкой персональных данных более 50 млн пользователей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: технологии  реклама  whatsapp  facebook messenger  цукерберг  бизнес  facebook  instagram  соцсети 



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