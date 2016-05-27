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Цены в отелях Египта упали в десять раз
Однако в случае возвращения в страну россиян египтяне обещают отыграться на них по полной
Стоимость проживания в отелях Египта упала десятикратно, подсчитали британские СМИ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К примеру, цены в отелях, где раньше ночь стоила до £200 ($293), опустились до £18,16 ($26,61).
Стоимость проживания в самых фешенебельных отелях курортного города Шарм-эль-Шейх снизилась в разы, сообщает британское издание The Daily Mail. В частности, по данным издания, Renaissance Hote снизила цены до £23 ($33,7) за ночь. Sunrise Select Diamond Beach Resort урезал стоимость до £35 ($51) за ночь, а Radisson Blu Resort — до £18,16 ($26,61) при условии заказа на семь ночей через сайт TravelSupermarket.com, отмечает The Daily Mail.
При этом газета отмечает, что раньше туристы платили за ночь в подобных отелях Шарм-эль-Шейха до £200 ($293).
В разговоре с РБК директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что официальных данных от египетской стороны по поводу снижения цен нет, однако отметила, что, скорее всего, оценки британской прессы о значительном снижении соответствуют действительности.
По ее словам, в случае возвращения российских туристов в Египет в ближайшее время это снижение вряд ли будет распространяться на них из-за отложенного спроса, а также больших убытков, которые несет Египет в настоящее время. Однако Ломидзе подчеркнула, что, несмотря на это, поездки в Египет, скорее всего, останутся для россиян самыми бюджетными, и не исключила того, что цены после восстановления полетов в Египет будут ниже, чем те, которые были до прекращения полетов.
На сервисе Booking.com самой низкой из первых 25 (всего их 64) рекомендованных цен на пятизвездочный отель с заездом 9 июня является цена на Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort — 2460 руб. ($37,5). При этом на 19 из предложенных на эту дату 25 вариантов распространяется скидка, которая достигает 60%.
За последнее время произошло две авиакатастрофы, связанных с Египтом. В конце октября потерпел крушение в результате теракта в небе над Синайским полуостровом Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Жертвами стали 224 человека.
Самолет A320 авиакомпании EgyptAir, летевший по маршруту Париж — Каир, пропал с экранов радара в ночь на 19 мая. На борту самолета находились 66 человек. Власти Египта заявляли, что, по их данным, в результате никто не выжил.
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