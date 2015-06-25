Китай начал поставки свинины в РФ сухопутным путем

Первая партия китайской свинины доставлена в Хабаровск через автомобильный пограничный переход "Покровка-Жаохэ", новый сухопутный маршрут занял сутки против 40 суток морем ранее, сообщила "Интерфаксу" председатель Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо со ссылкой на таможню. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

"9 июня экспортная партия свинины для России весом 40 тонн и стоимостью $1,023 млн погружена в грузовики в уезде Ванкуй. Груз проходил через таможню уезда Жаохэ, отправлен в Хабаровск. Это значит, что свинина впервые доставлена в РФ по сухопутной дороге, что позволило сократить время доставки с 40 дней до 24 часов", - сказала она.

Как отметила китайский экономист, новый маршрут значительно сократил и расходы на транспортировку.

С момента разрешения РФ импорта китайской свинины в прошлом году все поставки шли из провинции Хэйлунцзян через порт Далянь морем до Владивостока. Предполагается, что снижение транспортных затрат скажется на цене продукции мясоперерабатывающих компаний региона.

По данным Россельхознадзора, в прошлом году Китай отправил в РФ 3,3 тыс. тонн свинины.

В начале этого года поставки были прерваны и возобновились в мае. Отгрузки идут под контролем российского ветспециалиста.

Досье "ЗР"

Право на экспорт своей продукции в РФ имеют четыре предприятия Китая по производству свинины. Поставки свинины в РФ разрешены после 10-летнего запрета из-за сложной эпизоотической ситуации в Китае. Они идут под контролем российских ветспециалистов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.