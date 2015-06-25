Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай начал поставки свинины в РФ сухопутным путем
Первая партия китайской свинины доставлена в Хабаровск через автомобильный пограничный переход "Покровка-Жаохэ", новый сухопутный маршрут занял сутки против 40 суток морем ранее, сообщила "Интерфаксу" председатель Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо со ссылкой на таможню. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
"9 июня экспортная партия свинины для России весом 40 тонн и стоимостью $1,023 млн погружена в грузовики в уезде Ванкуй. Груз проходил через таможню уезда Жаохэ, отправлен в Хабаровск. Это значит, что свинина впервые доставлена в РФ по сухопутной дороге, что позволило сократить время доставки с 40 дней до 24 часов", - сказала она.
Как отметила китайский экономист, новый маршрут значительно сократил и расходы на транспортировку.
С момента разрешения РФ импорта китайской свинины в прошлом году все поставки шли из провинции Хэйлунцзян через порт Далянь морем до Владивостока. Предполагается, что снижение транспортных затрат скажется на цене продукции мясоперерабатывающих компаний региона.
По данным Россельхознадзора, в прошлом году Китай отправил в РФ 3,3 тыс. тонн свинины.
В начале этого года поставки были прерваны и возобновились в мае. Отгрузки идут под контролем российского ветспециалиста.
Досье "ЗР"
Право на экспорт своей продукции в РФ имеют четыре предприятия Китая по производству свинины. Поставки свинины в РФ разрешены после 10-летнего запрета из-за сложной эпизоотической ситуации в Китае. Они идут под контролем российских ветспециалистов.
Новости тематики
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Охота на покемонов начала терять популярность
- Google создает замену Android
- Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
- S&P подняло рейтинг Южной Кореи
- Китайцы разрабатывают морозоустойчивый поезд
- Хакеры намерены уничтожить игру Pokemon Go
- Во Владивостоке на ВЭФ Япония попытается договориться о создании энергомоста из России
- Назван самый дорогой бренд в мире
Новости раздела
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов