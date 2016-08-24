Охота на покемонов начала терять популярность

Аналитики зафиксировали спад популярности игры Pokemon GO. Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании Apptopia, за последнюю неделю сократилось не только число пользователей приложения, но и общее время, проведенное ими за ловлей покемонов.

В частности, Виктор Энтони (Victor Anthony) отмечает, что люди в целом стали меньше интересоваться используемыми в Pokemon GO технологиями. «Данные Google Trends демонстрируют снижение интереса к дополненной реальности, в то время как интерес к виртуальной реальности остается на высоком уровне», - заявил он.

«Инвесторы были обеспокоены быстрым ростом популярности Pokemon GO, так как пользователи занимались ловлей покемонов и проводили меньше времени в других приложениях», - отметил аналитик.

Наметившаяся тенденция, по его мнению, позволит руководству и инвесторам Facebook, Instagram, Tinder, Twitter и Snapchat «вздохнуть с облегчением».

Pokemon GO - игра с элементами дополненной реальности. Приложение запущено в ряде стран 6 июля. В России официального релиза пока не было, однако некоторые пользователи нашли способ скачать игру. Цель Pokemon GO - поиск, ловля и тренировка виртуальных карманных монстров, а также сражение с другими игроками.