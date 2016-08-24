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Охота на покемонов начала терять популярность

24 Августа 2016, 18:53 | В мире

Аналитики зафиксировали спад популярности игры Pokemon GO. Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании Apptopia, за последнюю неделю сократилось не только число пользователей приложения, но и общее время, проведенное ими за ловлей покемонов.

В частности, Виктор Энтони (Victor Anthony) отмечает, что люди в целом стали меньше интересоваться используемыми в Pokemon GO технологиями. «Данные Google Trends демонстрируют снижение интереса к дополненной реальности, в то время как интерес к виртуальной реальности остается на высоком уровне», - заявил он.

«Инвесторы были обеспокоены быстрым ростом популярности Pokemon GO, так как пользователи занимались ловлей покемонов и проводили меньше времени в других приложениях», - отметил аналитик.

Наметившаяся тенденция, по его мнению, позволит руководству и инвесторам Facebook, Instagram, Tinder, Twitter и Snapchat «вздохнуть с облегчением».

Pokemon GO - игра с элементами дополненной реальности. Приложение запущено в ряде стран 6 июля. В России официального релиза пока не было, однако некоторые пользователи нашли способ скачать игру. Цель Pokemon GO - поиск, ловля и тренировка виртуальных карманных монстров, а также сражение с другими игроками.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: twitter  instagram  pokemon go  snapchat  tinder  facebook  покемон 



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