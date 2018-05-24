Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией

В Харбине состоялся 5-й Китайско-российский симпозиум по таможенному надзору за экспортом при участии Уральского таможенного управления, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

Семинар позволил китайским экспортерам лучше понять нюансы таможенного оформления товаров для ввоза в Россию, а также узнать правила участия в Пятой китайско-российской выставке, которая пройдет в этом году в России. В заседании и организации данной встречи активно участвовали представительства торговли, международных отношений провинции Хэйлунцзян, Управления порта провинции Хэйлунцзян, бюро торговли Харбина, а также члены бизнес- сообщества.

На симпозиуме таможенные представители Китая и России всецело затронули политику и процедуры таможенного оформления, которые ведомства двух стран используют для контроля за импортом и экспортом товаров. В ходе конференции были высказаны мнения относительно проблем таможенного администрирования, а также возможностей, которое открывает российско-китайское сотрудничество.

По мнению участников семинара, правила таможенного оформления, установленные на обоюдовыгодной основе, могут способствовать формированию единого экономического коридора "Китай-Монголия-Россия" в рамках проект "Один пояс-один путь".

Текст адаптировала Ли Ижань.

Хейлунцзянские экономические новости.