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WhatsApp получил новую неожиданную функцию

24 Января 2018, 17:34 | В мире

Можно не сомневаться, что ее будут пользоваться практически все пользователи мессенджера

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp предпочитает держать информацию о своих планах в секрете от всего мира, поэтому внедрение каждой новой функции начинается с того, что инсайдеры обнаруживают ее в бета-версии клиента для этого сервиса. В выпущенной несколько часов назад сборке WhatsApp для Android удалось найти самую неожиданную функцию, от которой все пользователи будут в восторге, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, под крылом социальной сети Facebook в мессенджер WhatsApp была добавлена новая функция, предназначенная для перевода денег. Учитывая тот факт, что этим сервисом пользуется более 1 млрд человек из самых разных уголков Земли, то очевидно, что нововведение однозначно придется по вкусу миллионам людей, проживающим в более чем 300 странах мира, в том числе и в России.

Функция перевода денег в WhatsApp использует принцип Р2Р или же Peer-to-Peer. Пока что она доступна только жителям Индии, где ее и будут тестировать в течение нескольких последующих недель перед запуском во всем мире. Разработчики для внедрения столь интересной «фишки» использовали интерфейс Universal Payments Interface (UPI), который позволяет переводить денежные средства с одного банковского счета на другой без каких-либо комиссий.

Первое время мессенджер WhatsApp позволит отправлять пользователям деньги с одного банковского счета на другой без каких-либо комиссий, тогда как затем, где-то в середине 2018 года, функциональная база значительно расширится, вследствие чего самый популярный во всем мире сервис для общения получит свою собственную платежную систему, которая также будет тесно интегрировав с Facebook. Она станет неким аналогом PayPal.

Для всех пользователей перевод денег через WhatsApp будет абсолютно бесплатным, тогда как магазинам, скорее всего, придется платить какой-то небольшой процент от каждой получаемой суммы. Появления столь необычной функции в невероятно популярном мессенджер не ждал никто, однако от нее однозначно все будут в полном восторге. Ожидается, что новая функциональная возможность станет доступна жителям США, Европы и России до конца февраля 2018 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: смартфон  мессенджер  paypal  андроид  whatsapp  facebook 






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