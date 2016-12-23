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В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран

23 Декабря 2016, 17:56 | В мире

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск cубординированных бессрочных Еврооблигаций по Базель-III номиналом $300 млн, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск бессрочных Еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России). Сумма дополнительного выпуска составит $ 300 млн. Параметры данного выпуска будут соответствовать основным условиям первого в истории публичного выпуска Еврооблигаций российским эмитентом по Базель-III, который был осуществлен Альфа-Банком 3 ноября 2016 года: первый колл-опцион назначен на 3 февраля 2022 г., ставка купона до первого колл-опциона: 8% годовых (выплата ежеквартальная). Итоговая сумма субординированного займа (после согласования ЦБ) составит $700 млн.

Алексей ЧУХЛОВ, Заместитель председателя правления и главный финансовый директор, комментируя результаты размещения, отметил: «В настоящее время Альфа-Банк с большим запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, анализируя успешное размещение в начале ноября бессрочного субординированного займа и устойчивый рост котировок этого выпуска на вторичном рынке, мы были уверены в том, что даже несмотря на начинающийся период зимних отпусков, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Регуляторные требования по времени возможного дополнительного выпуска достаточно жесткие, поэтому нам важно было сделать довыпуск именно до конца 2016 года. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил предложение практически в 1,5 раза. То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента».

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.

Автор: Яна Мальцева
Теги: евробонды  Альфа-банк  базель-iii 






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