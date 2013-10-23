Россияне помогли Великобритании вырваться в лидеры

По данным системы Google, покупки пользователями из России в интернет-магазинах Соединенного Королевства помогли занять стране лидирующую позицию в этом сегменте рынка.

Количество иностранных покупателей, ищущих товары в британских интернет-магазинах, выросло в III квартале этого года на 23%. Как водится, в поисках помогают не только поисковые системы, но и так называемое сарафанное радио, и, конечно же, реклама смс . Количество российских покупателей за квартал выросло на 54%, число пользователей из Южной Кореи увеличилось на 39%. Число запросов из КНР снизилось, пишут СМИ.