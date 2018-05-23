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Шелковый путь "Россия- Китай-ЕС" уже работает

23 Мая 2018, 20:02 | В мире

Первый железнодорожный состав Россия-Китай-ЕС прошел через Муданьзян в порт Дунина, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

Громкий свисток первого грузового состава, пришедшего в Муданьцзян из России, официально открыл ворота из Китая в страны Европейского союза в середине мая 2018 года. Как известно, именно в Муданьцзяне расположен сухой порт, который железнодорожной магистралью соединен с Далянем, крупнейшим портом Китая. Там существует перевалочная база для российской древесины. Железнодорожный состав имеет спецмаркировку для перевозки грузов для Центральной Европы. В настоящее время экспериментальная фаза составляет две смены в месяц, затем будет переход на двухсменный рабочий график в неделю. Как известно, с предложением объединить лесоперерабатывающие производства Суйфэньхэ, Дуннина и Муданьзян в один общий кластер выступили местные чиновники.

Работающие вдоль границы с Приморским краем РФ китайские лесоперерабатывающие производства в городах Суйфэньхэ, Дуннин и Муданьзян (穆棱市) не должны функционировать в одиночку. Они должны объединиться в крупный кластер по переработке древесины, которая импортируется в провинцию Хэйлунцзян из России. Об этом сообщало издание Цзиньжи Суйфэньхэ (今日绥芬河).

В соответствии с Нижегородской декларацией поезда из Центральной Европы будут проходить по России, пересекая границы Маньчжурии (северо-востока Китая), и через 19 дней пути и 10000 км достигать порта Далянь. Данный проект является составной частью концепции Нового шёлкового пути - Евразийского сухопутного моста. Таким образом, устойчивый поток высококачественных лесных ресурсов из Евразии может быть непрерывно транспортироваться в Муданьзян, подвергаться интенсивной обработке, что будет способствовать формированию промышленного кластера деревообработки и сбыта в провинции Хейлунцзян. Муданьзян станет одним из важных стратегических узлов «по пути» из Монголии и России в Европу.

Текст адаптировала Ли Ижань.

Хейлунцзянские экономические новости.

 

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Теги: муданьцзян  приморский край  шелковый путь  дунин 






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