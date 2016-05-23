Мошенники научились маскироваться в Facebook под друзей

Новый вид мошенничества активизировался в социальной сети Facebook. Мошенник создает страницу, где содержатся данные жертвы (семейное положение, место учебы, фото-, видео- и аудиозаписи. Позже злоумышленник посылает запрос на «добавление в друзья» тем, кто есть на странице у «жертвы». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Эксперты в сфере информационной и кибернетической безопасности отмечают, что такие действия злоумышленников направлены на то, чтобы похитить персональную информацию, которая содержится в зашифрованных областях профиля, к примеру, таких, как дата рождения или место жительства.

Кроме того, злоумышленники пытаются рассылать сообщения в Facebook «друзьям» жертвы, где содержится просьба одолжить денег.

По словам авторов материала, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей, помимо этого, необходимо проводить проверки по поводу того, не создавал ли кто-то «фейк» уже существующего друга. А при попытке занять денег – перезвонить другу и переспросить о ситуации лично.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.