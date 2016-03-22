"ГАЗ", "КамАЗ" и "УАЗ" будут собирать во Вьетнаме

Три российские автомобильные компании подписали протокол с правительством Вьетнама о строительстве сборочных предприятий на территории этой страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

КамАЗ, ГАЗ и «Соллерс», владелец контрольного пакета акций Ульяновского автозавода, подписали протокол с правительством Вьетнама об открытии своих сборочных заводов в этой стране. Об этом сообщили 21 марта в Минпромторге. Сначала планируется наладить крупноузловую сборку, а затем локализовать производство до 50%.

Российские предприятия получают право на беспошлинный ввоз в страну 2,5 тыс. автомобилей в течение трех лет и 13,5 тыс. машинокомплектов за пять лет.

До конца этого года россияне экспортируют во Вьетнам 800 автомобилей. Начало экспорта машинокомплектов начнется с 2017 года. Реализация протокола, согласованного 21 марта, позволит сэкономить почти 3,5 млрд рублей за счет отмены ввозных пошлин.

У КамАЗа уже есть опыт сотрудничества с Вьетнамом по сборке автомобилей. С 2006 года работает предприятие по крупноузловой сборке. Правда, в последнее время во Вьетнам поставлялись готовые автомобили, так как ввозные пошлины для машинокомплектов и готовых изделий были примерно одинаковыми. Новое соглашение позволит россиянам начать развитие своих вьетнамских предприятий в полном объеме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.