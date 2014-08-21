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Samsung официально представил убийцу iPhone 6

21 Августа 2014, 09:49 | В мире

Южнокорейский вендор Samsung официально представил смартфон Galaxy Alpha, который пресса окрестила «убийцей» iPhone 6. Устройство обладает металлической рамкой, оснащено дисплеем 4,7 дюйма, 32 ГБ встроенной памяти и камерой на 12 МП, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Samsung Galaxy Alpha оборудован 4.7-дюймовым сенсорным Super AMOLED дисплеем с разрешением 1280 х 720 точек и базируется на собственном восьмиядерном процессоре Exynos 5, который включает в себя четыре ядра с тактовой частотой 1.8 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 1.3 ГГц.

Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенного дискового хранилища – 32 ГБ. Поддержки карт памяти MicroSD нет, а вот возможность работы в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE предусмотрена, как и поддержка Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 4.0.

Флагман оснащен двумя камерами: 2.1-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапксельной основной с LED-вспышкой и поддержкой HDR. Как и нынешний флагман Samsung Galaxy S5, новинка получила сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку Home.

Работает смартфон под управлением мобильной операционной системы Android 4.4.4 KitKat с поддержкой режима экономии энергии Ultra Power Saving Mode, который продлевает время автономной работы устройства на одном заряде. Ёмкость аккумулятора составляет 1860 мАч.

Смартфон оснастили целым набором сенсоров: акселерометр, цифровой

компас, датчик магнитного поля (Hall Sensor), гироскопический датчик, датчики света и приближения, датчик движения руки, датчик сердечного ритма и сканер отпечатка пальцев.

В новом смартфоне корейцы сменили дизайн согласно ожиданиям и требованиям рынка, в результате чего, Alpha облачён в тонкий корпус с металлической боковой рамкой и съёмной задней крышкой, которая выполнена из пластика и с перфорированной поверхностью, как и у Samsung Galaxy S5.

Применяется специальная облегченная конструкция с закругленными краями, толщина которой составила 6,7 мм, что делает Galaxy Alpha одним из самых тонких смартфонов в мире.

Samsung Galaxy Alpha будет доступен в черном, белом, золотом и серебристом цветовых вариантах. Предзаказ в России откроется 15 августа, а старт продаж намечен на 12 сентября. Рекомендованная розничная стоимость Galaxy Alpha – 24 990 руб.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: samsung  apple  galaxy alpha  iphone 6  смартфон 



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