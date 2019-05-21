Владельцам "Айфонов" стоит насторожиться

В отместку за притеснение Huawei Китай намерен разобраться с Apple

В связи с обострением торговой войны с США в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei, сообщает BuzzFeed.

Китайские пользователи решили ответить на действия США в отношении китайских компаний призывом бойкотировать продукцию Apple. В социальной сети Weibo пользователи начали масштабную акцию, сравнивая iPhone и смартфоны Huawei и отмечая плюсы китайского бренда. Многие пользователи высказали готовность поменять смартфон с iPhone на "отечественный", пишет сайт "Вести.Экономика".

Это уже не первый случай попыток бойкотирования Apple. В декабре некоторые китайские компании угрожали своим работникам, которые пользуются iPhone, увольнениями. В то же время для сотрудников, которые планируют отказаться от смартфонов Apple, работодатели предлагали выгодные субсидии на приобретение смартфонов Huawei в качестве альтернативы.

Впрочем, даже без народных кампаний против Apple, дальнейшее разрастание торговой войны США с Китаем способно нанести серьезный удар по всей цепочке поставок компонентов для смартфонов и интересам купертинского гиганта, чья продукция может подорожать до 20%.

Как сообщает газета South China Morning Post ссылкой на аналитиков, это случится в случае введения Вашингтоном новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

"Если произойдет анонсированное введение тарифов, это нанесет удар по высокотехнологичным компаниям и их поставщикам. Это нарушит цепочки поставок и будет давить на сектор на протяжении следующего года", - отметил американский аналитик Дэн Эйвс из компании Wedbush Securities.

С 10 мая Вашингтон увеличил с 10 до 25% пошлины на китайские товары на сумму около $200 млрд. Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Китай в качестве ответных мер с 1 июня вводит повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 г. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

Недавно в США нанесли удар по Huawei Technologies. Компании запретили закупать "жизненно важные технологии США" без специального разрешения, а само оборудование Huawei попало под запрет в США. После указа Трампа, Google объявила о том, что прекращает сотрудничество с Huawei.

Таким образом, Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые версии смартфонов технологического лидера КНР также лишатся доступа к Google Play Store и приложениям Gmail и YouTube, пишут западные СМИ.

Huawei прокомментировала появившуюся информацию о прекращении бизнес-контактов с Google. Китайская компания намерена и дальше обслуживать свои Android-устройства. "Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке... Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", - говорится в заявлении Huawei.

Эксперты считают, что ситуация с Huawei - продолжение торгового конфликта между США и Китаем. В Вашингтоне рассчитывают заставить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях, однако пока достигнуть компромисса сторонам не удается. Американские IT-компании вслед за Google сворачивают сотрудничество с Huawei. Такие гиганты, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, заморозили поставки своих компонентов и ПО, сообщает Bloomberg.

Впрочем, на случай если американские партнеры откажутся от сотрудничества, у Huawei есть запасной план: недавно глава Huawei Ричард Ю рассказал о том, что компания работает над собственной операционной системой, которая не основана на базе Android.

Недавно в компании подтвердили, что уже разработана операционная система для персональных компьютеров и смартфонов. Так что в крайнем случае китайская компания может использовать собственные программные платформы.

Huawei опасается повторения ситуации с другой китайской технологической компанией — ZTE. В 2018 г. она на несколько месяцев лишилась возможности закупать аппаратные компоненты и ПО у американских компаний по постановлению властей США, которые обвинили ZTE в нарушении санкционного режима против Ирана и Северной Кореи. Это означало среди прочего и невозможность использования им Android с сервисами Google. ZTE выплатила штраф в $1,4 млрд и выполнила ряд других условий американских властей, чтобы исправить ситуацию.

Операционка Huawei создавалась как экстренная мера, на случай если Google по требованию властей США будет вынуждена отозвать лицензию у Huawei. "У Huawei имеются резервные системы, но только для использования при вынужденных обстоятельствах. Мы не планируем их использовать и, по правде говоря, не хотим этого, — сказали в компании. — Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров — мы и наши клиенты любим их использовать. Android и Windows всегда будут оставаться нашим предпочтительным вариантом".

В конце 2018 г. вице-президент и глава мобильного направления Huawei Брюс Ли подтвердил, что компания ведет разработку собственной операционной системы под названием Kirin OS, которая должна прийти на смену Android в фирменных смартфонах.

Над созданием собственной операционной системы для ПК в Китае задумались давно. После того как Microsoft отказались от поддержки Windows XP, в Поднебесной решили построить свою собственную ОС. NeoKylin, которая была "сделана в Китае", местные органы власти продвигали в качестве альтернативы Windows XP. Последняя к слову, несмотря на прекращение поддержки, по-прежнему очень широко распространена в Поднебесной. На фоне этого неудивительно, что внешний вид и функциональность NeoKylin во многом очень напоминают таковые в Windows XP. Элементы интерфейса почти аналогичны (от экрана входа и значков до меню "Пуск"), даже названия отдельных элементов одинаковые.

Существенные различия, однако, находятся под оболочкой системы, о чем свидетельствует наличие терминала Unix, который показывает истинную душу операционной системы NeoKylin. Неясно, какой дистрибутив Linux был взят за основу разработчиками NeoKylin, но корреспондент издания Quartz взял на себя смелость предположить, что это Fedora, учитывая наличие менеджера пакетов Yum (Yellowdog Updater Modified), который, как правило, является частью этого дистрибутива.

Вопреки тому, что NeoKylin изначально была создана для правительственного сектора, операционная система начала закрепляться и за пределами государственных учреждений страны: ноутбуки компании Dell в Китае продавались с преустановленной NeoKylin. Как отметили в той же компании, китайская ОС была доступна на бизнес-ноутбуках Dell Latitude, настольных компьютерах Dell OptiPlex и рабочих станциях Dell Precision.