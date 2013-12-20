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Китай построит крупнейшую в мире сеть 4G
20 Декабря 2013, 14:47 | В мире
К концу 2014 года в Китае будет создана крупнейшая в мире беспроводная сеть четвертого поколения.
Общее количество городов, где будет введен TD-LTE — один из основных стандартов сети 4G, превысит 340. Число базовых станций — 500 тысяч, заявил председатель правления корпорации China Mobile Си Гохуа. Он сообщил, что к концу текущего года в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и еще 16 городах будет запущена коммерческая сеть 4G, а к середине 2014 года покрытие сетью будет обеспечено в 100 городах.
TD-LTE — основной в Китае стандарт технологии 4G, пишет cybersecurity.ru.
Теги: сотовые операторы китай 4g АТР связь
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