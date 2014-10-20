Китайцы ускорили темп строительства "Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги"

Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян разработало стратегию развития «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» для ускорения развития торговли между странами, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.

Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян открывает конкурентоспособные маршруты поездов и провело совместные работы с РЖД по прокладке многочисленных линий для импорта и экспорта товаров. Кроме того, открыты морские пути из порта Бохай до России и Европы. Города Тяньцзинь, Далянь и Инкоу расширяют масштабы работ международных грузовых поездов, через «Восточную магистраль Российско-китайской железной дороги» китайские пассажиры могут теперь доехать до Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а также до Польши, Словакии и Чехии в Европе. Эти поезда работают по пассажирскому режиму, круглосуточный пробег поездов составляет свыше 1000 км, время на доставку грузов до Европы составляет 14 дней. Данная магистраль также очень удобна при перевозке российских и европейских товаров в Китай. Так, автозапчасти BMW были отправленные в город Шэньян поездами через территорию России.

В настоящее время Китайская железная дорога тесно сотрудничает с РЖД. На Китайской железной дороге создан «центр международной логистики», в РЖД учрежден «офис реализации развития деятельности в Европе», Китай основал свое представительство в Забайкалье, а Россия - в городе Маньчжурии. Стороны открыли сайт на русском и китайском языках, создали общественную платформу для предоставления услуг населению. На китайских и российских портах созданы «зеленые коридоры»', на этих портах действует режим предварительной декларации, время на растаможу в порту Маньчжурии составляет 3 часа; в Забайкалье в России растамаживание осуществляется за 12 часов, а это время может быть сокращено до 9 часов.

После того, как будет простроен контейнерный терминал в Харбине, реконструирована железная дорога из Муданьцзяна до Суйфэньхэ, перевозочная способность «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» значительно возрастет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.