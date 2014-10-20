Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцы ускорили темп строительства "Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги"
Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян разработало стратегию развития «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» для ускорения развития торговли между странами, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.
Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян открывает конкурентоспособные маршруты поездов и провело совместные работы с РЖД по прокладке многочисленных линий для импорта и экспорта товаров. Кроме того, открыты морские пути из порта Бохай до России и Европы. Города Тяньцзинь, Далянь и Инкоу расширяют масштабы работ международных грузовых поездов, через «Восточную магистраль Российско-китайской железной дороги» китайские пассажиры могут теперь доехать до Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а также до Польши, Словакии и Чехии в Европе. Эти поезда работают по пассажирскому режиму, круглосуточный пробег поездов составляет свыше 1000 км, время на доставку грузов до Европы составляет 14 дней. Данная магистраль также очень удобна при перевозке российских и европейских товаров в Китай. Так, автозапчасти BMW были отправленные в город Шэньян поездами через территорию России.
В настоящее время Китайская железная дорога тесно сотрудничает с РЖД. На Китайской железной дороге создан «центр международной логистики», в РЖД учрежден «офис реализации развития деятельности в Европе», Китай основал свое представительство в Забайкалье, а Россия - в городе Маньчжурии. Стороны открыли сайт на русском и китайском языках, создали общественную платформу для предоставления услуг населению. На китайских и российских портах созданы «зеленые коридоры»', на этих портах действует режим предварительной декларации, время на растаможу в порту Маньчжурии составляет 3 часа; в Забайкалье в России растамаживание осуществляется за 12 часов, а это время может быть сокращено до 9 часов.
После того, как будет простроен контейнерный терминал в Харбине, реконструирована железная дорога из Муданьцзяна до Суйфэньхэ, перевозочная способность «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» значительно возрастет.
Новости тематики
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Охота на покемонов начала терять популярность
- Google создает замену Android
- Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
- S&P подняло рейтинг Южной Кореи
- Китайцы разрабатывают морозоустойчивый поезд
- Хакеры намерены уничтожить игру Pokemon Go
- Во Владивостоке на ВЭФ Япония попытается договориться о создании энергомоста из России
- Назван самый дорогой бренд в мире
Новости раздела
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока