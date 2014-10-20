www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Китайцы ускорили темп строительства "Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги"

20 Октября 2014, 12:45 | В мире

Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян разработало стратегию развития «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» для ускорения развития торговли между странами, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.

Управление железной дороги провинции Хэйлунцзян открывает конкурентоспособные маршруты поездов и провело совместные работы с РЖД по прокладке многочисленных линий для импорта и экспорта товаров. Кроме того, открыты морские пути из порта Бохай до России и Европы. Города Тяньцзинь, Далянь и Инкоу расширяют масштабы работ международных грузовых поездов, через «Восточную магистраль Российско-китайской железной дороги» китайские пассажиры могут теперь доехать до Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а также до Польши, Словакии и Чехии в Европе. Эти поезда работают по пассажирскому режиму, круглосуточный пробег поездов составляет свыше 1000 км, время на доставку грузов до Европы составляет 14 дней. Данная магистраль также очень удобна при перевозке российских и европейских товаров в Китай. Так, автозапчасти BMW были отправленные в город Шэньян поездами через территорию России.

В настоящее время Китайская железная дорога тесно сотрудничает с РЖД. На Китайской железной дороге создан «центр международной логистики», в РЖД учрежден «офис реализации развития деятельности в Европе», Китай основал свое представительство в Забайкалье, а Россия - в городе Маньчжурии. Стороны открыли сайт на русском и китайском языках, создали общественную платформу для предоставления услуг населению. На китайских и российских портах созданы «зеленые коридоры»', на этих портах действует режим предварительной декларации, время на растаможу в порту Маньчжурии составляет 3 часа; в Забайкалье в России растамаживание осуществляется за 12 часов, а это время может быть сокращено до 9 часов.

После того, как будет простроен контейнерный терминал в Харбине, реконструирована железная дорога из Муданьцзяна до Суйфэньхэ, перевозочная способность «Восточной магистрали Российско-китайской железной дороги» значительно возрастет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: китай  железная дорога 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru