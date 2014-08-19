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iPhone 6 снабдят портом беспроводной зарядки
Как утверждают журналисты издания TMZ, в их распоряжении оказалась фотография готовящегося к выпуску смартфона iPhone 6.
На фотографиях виден новый порт, несвойственный предыдущим моделям iPhone. Опрошенные изданием специалисты сообщили, что это беспроводная зарядка, которая в последнее время стала популярной среди других производителей телефонов. В качестве доказательства этой теории журналисты опубликовали один из патентов компании Apple под названием «Использование беспроводной зарядки в локальных вычислительных средствах».
Как уверяет издание, прототип будущего телефона выкрал с завода Foxconn в Китае некий работник, чье имя не называется, а затем передал фотографию журналистам. Мнения интернет-пользователей на этот счет разделились: кто-то склонен верить этой информации, а другие предполагают, что фотография является подделкой, как это ранее уже неоднократной случалось в различных СМИ.
Ранее в сеть якобы фотографии iPhone 6 выложил австралийский блогер Сонни Диксон. На них устройство визуально похоже на то, что продемонстрировал TMZ, однако указанный порт на них отсутствует.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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