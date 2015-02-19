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Россияне смогут расплачиваться рублями в магазинах Египта

19 Февраля 2015, 14:35 | В мире

Представитель министерства по туризму Египта Мухаммед Салем сообщил журналистам, что во многих египетских магазинах россиянам уже предоставлена возможность расплачиваться рублями, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс".

Мухаммед Салем сообщил: «Египет заинтересован в сохранении высокого турпотока из России. Поэтому россиянам уже предоставлена возможность расплачиваться рублями во многих магазинах, хотя вопрос о переходе на взаиморасчеты в рублях официально еще не решен».

Кроме того, власти Египта рассматривают возможность продления отмены визового сбора для россиян на летний сезон, передает «Интерфакс».

Напомним,  Египет отменил визовый сбор для россиян с 15 января до 30 апреля 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото http://tourout.ru/.

Автор: По материалам информагентств
Теги: визы  международное сотрудничество  туризм  рубль 



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Комментарии

  • РіРѕСЂРїРёС‰РµС‚РѕСЂРі00:46, 20.02.2015#

    . . . в обменных пунктах Шарм-эш-Шейха за 1000 рублей дают 90 фунтов, на курорте Дахаб - 75. Если пересчитать, исходя из этих цифр, курс рубля к доллару, он получится 84 и 101 рубль соответственно. . .

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