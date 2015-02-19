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Россияне смогут расплачиваться рублями в магазинах Египта
Представитель министерства по туризму Египта Мухаммед Салем сообщил журналистам, что во многих египетских магазинах россиянам уже предоставлена возможность расплачиваться рублями, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс".
Мухаммед Салем сообщил: «Египет заинтересован в сохранении высокого турпотока из России. Поэтому россиянам уже предоставлена возможность расплачиваться рублями во многих магазинах, хотя вопрос о переходе на взаиморасчеты в рублях официально еще не решен».
Кроме того, власти Египта рассматривают возможность продления отмены визового сбора для россиян на летний сезон, передает «Интерфакс».
Напомним, Египет отменил визовый сбор для россиян с 15 января до 30 апреля 2015 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото http://tourout.ru/.
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