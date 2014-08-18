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Apple начала хранить данные своих пользователей в Китае
Компания Apple впервые начала хранить личные данные китайских пользователей на серверах в материковом Китае. Как сообщает агентство «Рейтерс», хранение пользовательских данных в Китае представляет собой отход от политики ряда американских компаний (в частности Google Inc), которые отказались строить центры обработки данных в Китае из-за цензуры в интернете и проблемах с конфиденциальностью.
По словам представителей компании Apple, хранение данных на серверах в Китае обусловлено необходимостью увеличения скорости и надежности своего сервиса iCloud, позволяющего пользователям хранить электронную почту, фотографии и другие данные. В таком случае центры обработки данных должны находиться как можно ближе к клиентам. Данные будут храниться на серверах, которые предоставит китайский оператор связи China Telecom, третий по величине оператор беспроводной связи в Китае.
Как говорится в заявлении Apple, компания очень серьезно относится к безопасности и конфиденциальности своих пользователей. «Мы добавили China Telecom в список тех компаний, с которыми работаем, чтобы увеличить производительность для наших клиентов в Китае. Все данные хранятся в зашифрованном виде. China Telecom не имеет доступ к контенту». Китайские пользователи China Telecom должны быть спокойны – по заверениям «яблочников», ключи для расшифровки данных будут храниться в «третьем месте», китайскому оператору связи их не предоставят. В Apple разработана такая система шифрования iMessage, что в самой компании не смогут дешифровать хранящиеся данные.
Впрочем, ряд экспертов полагает, что Apple немного лукавит. «Если компания ведет бизнес в Китае, она должна выполнять требования властей, – говорит Джереми Голдкорн, директор исследовательской компании Danwei.com. – В случае запроса со стороны правительства на предоставление данных о конкретном пользователе компания не сможет отказать».
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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