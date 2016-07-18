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Греция введет туристический налог
Больше всего придется заплатить постояльцам пятизвездочных (4 евро за ночь) и четырехзвездочных (3 евро) отелей. Гораздо меньше надо будет платить при проживании в наиболее популярных у российских туристов трехзвездочных гостиниц (1,5 евро).
Таким образом, для средней российской семьи из четырех человек недельный тур в Грецию подорожает на 42 евро, или на 3 тысячи рублей по текущему курсу.
За ночевку в отелях категории 1 и 2 звезды, а также за размещение в трехкомнатных апартаментах возьмут 0,5 евро, за проживание в одной или двух меблированных комнатах в апартаментах или в квартире удержат 0,25 евро.
Курортный сбор уже введен во многих странах, он колеблется от 0,25 до 5 евро в сутки. Введение аналогичного налога (курортного сбора) обсуждается в России.
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