Греция введет туристический налог

Греция в попытках сбалансировать свой бюджет вводит с 1 января 2018 года туристический налог. Он будет взиматься со всех путешественников - и организованных и самостоятельных - вне зависимости от сезона. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Больше всего придется заплатить постояльцам пятизвездочных (4 евро за ночь) и четырехзвездочных (3 евро) отелей. Гораздо меньше надо будет платить при проживании в наиболее популярных у российских туристов трехзвездочных гостиниц (1,5 евро).

Таким образом, для средней российской семьи из четырех человек недельный тур в Грецию подорожает на 42 евро, или на 3 тысячи рублей по текущему курсу.

За ночевку в отелях категории 1 и 2 звезды, а также за размещение в трехкомнатных апартаментах возьмут 0,5 евро, за проживание в одной или двух меблированных комнатах в апартаментах или в квартире удержат 0,25 евро.

Курортный сбор уже введен во многих странах, он колеблется от 0,25 до 5 евро в сутки. Введение аналогичного налога (курортного сбора) обсуждается в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.