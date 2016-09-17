Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно

17-летний школьник обнаружил способ пользоваться интернетом на своем мобильном телефоне совершенно бесплатно. Своим открытием он решил поделиться со всеми пользователями сети, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как стало известно Gamebomb.ru, Джейкоб Ажит (Jacob Ajit) баловался со своим предоплаченным телефоном американского отделения провайдера T-Mobile. Телефон не был подключен к сети, поэтому каждый раз при попытке выйти в интернет его перенаправляли на портал провайдера с предложением внести деньги для обновления подписки на тарифный план.

К своему удивлению учащийся Старшей школы науки и техники имени Томаса Джефферсона в штате Виргиния обнаружил, что приложение тестирования скорости соединения с сетью каким-то образом работало через сервер провайдера. Следом он выяснил, что может получить доступ к любым файлам, расположенным в папке под названием «speedtest», предположительно потому, что эта папка была внесена в белый список независимо от хоста.

Следом Ажит проверил свою теорию и создал папку «speedtest» на своем сайте, куда разместил несколько видеофайлов. При повторной проверке выяснилось, что он может просмотреть эти ролики, хотя провайдер по-прежнему предлагал ему оплатить телефон, чтобы продолжить пользоваться услугами. Тогда Ажит организовал на своем сайте прокси-сервер, через который получил доступ к любым ресурсам глобальной паутины со своего телефона без необходимости вносить какие-то средства.

«Если честно, мне было просто любопытно, как устроены эти сети. В T-Mobile, скорее всего вскоре все починят, но я хотел поделиться своими находками с другими», — объяснил Ажит.

Редакция издания Motherboard попробовала повторить трюк с тем же оператором. Но по какой-то причине попытка не увенчалась успехам. Предполагается, что трюк работает только с предоплаченными телефонами, или оператор связи уже успел устранить брешь. Как бы то ни было, по данным Gamebomb.ru, представители провайдера отказались от комментариев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.