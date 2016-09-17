Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
Разработчики из Гонконга начали продажи флешки-убийцы USB Kill 2.0, которая сжигает аппаратную часть устройств при подключении к USB-порту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Стоимость флешки составляет 49,95 евро, доставка осуществляется по всему миру. Из всех устройств, на которых ее опробовали разработчики, перепад напряжения выдержал только Macbook, пишет портал Cnews.
USB Kill 2.0 основана на предыдущих версиях флешки-убийцы, информация о которых распространилась в медиа-пространстве в 2015 г. Главное отличие – это широкая коммерциализация продукта. Теперь любой пользователь может свободно заказать флешку-убийцу на сайте разработчика usbkill.com за 49,95 евро и получить ее в любой точке планеты в течение 8-14 дней. Тестовый образец, который продемонстрирует пользователю принцип атаки, но не повредит аппаратную часть, стоит 13,95 евро.
По информации на странице заказа, первая партия устройств была раскуплена настолько быстро, что теперь товар будет доступен лишь с 14 сентября 2016 г. В момент публикации этого материала сайт разработчиков USB Kill 2.0 был недоступен из-за перегруженности запросами.
Авторы проекта утверждают, что 95% устройств, имеющих USB-порты, не выдерживают резкого перепада напряжения. На этом и основан принцип действия USB Kill 2.0. Вставленная в USB-порт, флешка очень быстро заряжает свои конденсаторы, а потом так же быстро разряжает через шину передачи данных USB-порта. Этот процесс происходит несколько раз в секунду, пока аппаратура не перегорает. Флешка может быть использована неограниченное количество раз.
Разработчики отмечают, что USB Kill 2.0 не предназначена для уничтожения данных на устройстве, но в зависимости от конфигурации аппаратуры (SSD или Platter HDD) контроллеры приводов могут быть повреждены достаточно сильно, чтобы извлечение данных стало невозможным.
Команда usbkill.com утверждает, что опробовала флешку-убийцу на множестве устройств, включая ПК, ноутбуки, телевизоры, фотоавтоматы, ксероксы, мультимедийные системы в самолетах, терминалы по продаже билетов и другие. Из всех проверенных аппаратов устойчивым к воздействию USB Kill 2.0 оказался только Macbook последней модели, в котором линии передачи данных на портах USB изолированы.
Новости тематики
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- iPhone 7 оказался настоящим провалом
- Новые iPhone не смогут снимать в запретных местах
- Motorola возвращается на рынок с самым тонким в мире смартфоном
- Мошенники научились маскироваться в Facebook под друзей
- YouTube введет рекламу, которую невозможно отключить
- iPhone ломается при введении даты
- Финансовый троян атакует устройства на базе Android
- С 2016 года Windows 10 станет автоматически загружаться на компьютеры
- Twitter снял ограничение в 140 символов
Новости раздела
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- Из Приморья на японский остров Хонсю хотят бросить энергокабель
- iPhone 7 оказался настоящим провалом
- Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus
- Охота на покемонов начала терять популярность
- Google создает замену Android
- Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
- S&P подняло рейтинг Южной Кореи
- Китайцы разрабатывают морозоустойчивый поезд
- Хакеры намерены уничтожить игру Pokemon Go
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- В России изменится возраст получения водительских прав
- У берегов Приморья запахло жареным