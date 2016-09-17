На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику

Разработчики из Гонконга начали продажи флешки-убийцы USB Kill 2.0, которая сжигает аппаратную часть устройств при подключении к USB-порту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Стоимость флешки составляет 49,95 евро, доставка осуществляется по всему миру. Из всех устройств, на которых ее опробовали разработчики, перепад напряжения выдержал только Macbook, пишет портал Cnews.





USB Kill 2.0 основана на предыдущих версиях флешки-убийцы, информация о которых распространилась в медиа-пространстве в 2015 г. Главное отличие – это широкая коммерциализация продукта. Теперь любой пользователь может свободно заказать флешку-убийцу на сайте разработчика usbkill.com за 49,95 евро и получить ее в любой точке планеты в течение 8-14 дней. Тестовый образец, который продемонстрирует пользователю принцип атаки, но не повредит аппаратную часть, стоит 13,95 евро.

По информации на странице заказа, первая партия устройств была раскуплена настолько быстро, что теперь товар будет доступен лишь с 14 сентября 2016 г. В момент публикации этого материала сайт разработчиков USB Kill 2.0 был недоступен из-за перегруженности запросами.

Авторы проекта утверждают, что 95% устройств, имеющих USB-порты, не выдерживают резкого перепада напряжения. На этом и основан принцип действия USB Kill 2.0. Вставленная в USB-порт, флешка очень быстро заряжает свои конденсаторы, а потом так же быстро разряжает через шину передачи данных USB-порта. Этот процесс происходит несколько раз в секунду, пока аппаратура не перегорает. Флешка может быть использована неограниченное количество раз.

Разработчики отмечают, что USB Kill 2.0 не предназначена для уничтожения данных на устройстве, но в зависимости от конфигурации аппаратуры (SSD или Platter HDD) контроллеры приводов могут быть повреждены достаточно сильно, чтобы извлечение данных стало невозможным.

Команда usbkill.com утверждает, что опробовала флешку-убийцу на множестве устройств, включая ПК, ноутбуки, телевизоры, фотоавтоматы, ксероксы, мультимедийные системы в самолетах, терминалы по продаже билетов и другие. Из всех проверенных аппаратов устойчивым к воздействию USB Kill 2.0 оказался только Macbook последней модели, в котором линии передачи данных на портах USB изолированы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.