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На харбинском ЭКСПО Россия и Китай договорились об усилении сотрудничества в сфере сельского хозяйства
Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао встретился с представителями министерства сельского хозяйства России во главе с первым заместителям министра сельского хозяйства РФ Игорем Маныловым, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян
По словам Лу Хао, провинция Хэйлунцзян обладает достаточной производственной мощностью для выполнения дополнительных сельскохозяйственных работ. Лу Хао отметил, что Россия и Китай имеют общие интересы в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Он надеется, что новые договора обеспечат благоприятные условия для новых китайских рабочих, которые будут возделывать земли Дальнего Востока, используя китайскую технику. Одним из ключевых предложений китайской стороны было увеличение сезонной квоты китайских рабочих на территории РФ, занятых в сфере сельского хозяйства.
Напомним, что на данный момент суммарная площадь пахотной земли, за возделывание которой отвечает провинция Хэйлунцзян, уже достигла 7.5 млн. га.
На встрече так же говорилось о повышении качества и усиление контроля над выпускаемой продукцией, стабилизации цен на аренду земли и возможностях провинции Хэйлунцзян выращивать российские сельскохозяйственные культуры на своих землях.
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