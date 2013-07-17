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В Южной Корее наблюдается острая нехватка гостиниц
За последние несколько лет резко возрос спрос на гостиницы в Корее, вслед за этим увеличилось количество новых гостиниц. Есть ли вероятность избыточного предложения?
После наступления в Корее «Эпохи 10 миллионов туристов» по всем районам Сеула началось массовое строительство гостиниц. Например, на Мёндоне (район, который заполнен торговыми центрами и магазинами) каждый год разрабатываются новые планы для строительства гостиничной базы, и этот район превращается в зону гостиниц. Но существует вероятность, что через несколько лет при таком стремительном увеличении количества гостиниц предложение может превзойти спрос.
Что касается Сеула, по данным на 19 июня 2013 г. по городу строятся 88 гостиниц с 13 487 комнатами. 79 из них будут готовы для принятия туристов в этом или следующем году. Учитывая, что в конце прошлого года для туристов было предложено 27 112 номеров, можно говорить о 50% увеличении гостиничной базы. Каждый месяц появляются новые планы о строительстве гостиниц – в прошлом месяце было опубликовано разрешение на строительство 35 –этажной гостиницы на 2300 комнат в районе терминала Ёнсан. Сейчас в планах еще 24 гостиницы с 9503 комнатами.
Причина, по которой быстрыми темпами увеличивается количество гостиниц во всех районах Сеула, – это невозможность удовлетворить спрос. Сеульский исследовательский центр опубликовал статью «Спрос на гостиницы и анализ предложений»: в этом году Корею посетят 12 420 000 туристов, которым будет необходимо 48 915 мест для проживания, однако в распоряжении есть только 33 124, то есть выявлена нехватка 15 791 комнаты. Предположительно, к 2017 г. количество иностранных туристов достигнет 19 270 000 в год, спрос на жильё возрастет до 75 874 номеров, а предложено будет лишь 51 423.
Такая перспектива выглядит печально, однако время еще есть. Предполагалось, что в Сеуле в 2012 г. будет спрос на 55 919 комнат, а в 2013 г. ожидается увеличение спроса до 61 176, разрешение на строительство такого количества гостиниц уже получено, но реальный спрос в 2012 г. достиг цифры 43 830, то есть указанные цифры были ниже. Как было сказано в докладе исследовательского центра недвижимости банка «Ури», уже со следующего года предложение будет превышать спрос, и есть возможность возникновения избыточного предложения.
Даже если точно определить спрос, нельзя удовлетворять его только отелями бизнес-класса. Представитель компании «Fides Development» Ким Сын Бе отмечает: «Инвестиционная деятельность в гостиничную базу изначально обременительна, поэтому при составлении планов надо разумно всё изучить. Одной из стратегий для решения проблемы с нехваткой мест для ночлега является преобразование мотелей в гостиницы, а также использование гест-хаусов и проживания на дому».
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