Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Назван самый дорогой бренд в мире
По данным ежегодного исследования BrandZ, интернет-гигант Google получил звание самого дорогого бренда в мире, а компания Apple сместилась на вторую строчку в рейтинге. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на международное агентство Millward Brown.
Как говорится в отчете, стоимость бренда Google возросла на 32 процента в сравнении с 2015 и составила 229,2 млрд долларов. Apple, в свою очередь, за год подешевела на 8 процентов — до 228,5 млрд долларов. Третье место занимает Microsoft с показателем в 121,8 млрд долларов(+5 процентов).
Эксперты из Millward Brown связали данное падение стоимости бренда Apple с отсутствием новых продуктов, в то время как Google удалось добиться роста благодаря инновациям, росту выручки от рекламы и развивающемуся облачному бизнесу. Высокая прозрачность работы компании также является большим плюсом. Даже выход "умных часов" Apple Watch не сыграл Apple на руку, ведь устройство так и не стало массовым, отмечает Business Insider.
Новости тематики
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Охота на покемонов начала терять популярность
- Google создает замену Android
- Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
- S&P подняло рейтинг Южной Кореи
- Китайцы разрабатывают морозоустойчивый поезд
- Хакеры намерены уничтожить игру Pokemon Go
- Во Владивостоке на ВЭФ Япония попытается договориться о создании энергомоста из России
- Назван самый дорогой бренд в мире
Новости раздела
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела