Назван самый дорогой бренд в мире

По данным ежегодного исследования BrandZ, интернет-гигант Google получил звание самого дорогого бренда в мире, а компания Apple сместилась на вторую строчку в рейтинге. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на международное агентство Millward Brown.

Как говорится в отчете, стоимость бренда Google возросла на 32 процента в сравнении с 2015 и составила 229,2 млрд долларов. Apple, в свою очередь, за год подешевела на 8 процентов — до 228,5 млрд долларов. Третье место занимает Microsoft с показателем в 121,8 млрд долларов(+5 процентов).

Эксперты из Millward Brown связали данное падение стоимости бренда Apple с отсутствием новых продуктов, в то время как Google удалось добиться роста благодаря инновациям, росту выручки от рекламы и развивающемуся облачному бизнесу. Высокая прозрачность работы компании также является большим плюсом. Даже выход "умных часов" Apple Watch не сыграл Apple на руку, ведь устройство так и не стало массовым, отмечает Business Insider.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.