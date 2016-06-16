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Microsoft купила профессиональную социальную сеть LinkedIn
Корпорация Microsoft объявила о приобретении социальной сети LinkedIn. Сумма сделки составила 26,2 миллиарда долларов или 196 долларов за одну акцию соцсети. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на официальное сообщение компании.
Согласно условиям заключенного договора, LinkedIn сохранит свой бренд, корпоративную культуру, а также структуру руководства, однако исполнительный директор компании Джефф Вейнер будет подчиняться напрямую генеральному директору Microsoft Сатье Наделле.
На сегодняшний день аудитория LinkedIn насчитывает около 433 миллионов человек, размер активной месячной аудитории составляет примерно 105 миллионов пользователей, говорится в сообщении.
Сделка стала крупнейшим поглощением в истории Microsoft - на нее было потрачено 37 процентов наличных средств, имевшихся на счетах корпорации. Эксперты ожидают, что функциональность LinkedIn будет интегрирована в продукты Microsoft, благодаря чему на рынке появятся новые инструменты для управления персоналом.
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