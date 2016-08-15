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Google создает замену Android

15 Августа 2016, 16:02 | В мире

Корпорация Google начала работу над новой операционной системой, которая в будущем заменит платформы Android и Chrome OS. Система получила название Fuchsia. Официальных заявлений о старте работ над новой операционкой в Google не делали, однако подробная информация о проекте доступна на популярном сайте для разработчиков GitHub, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на The Next Web.

Операционная система будет работать на новом ядре Magenta, которое ориентировано на взаимодействие с гаджетами из "интернета вещей". Таким образом, можно предположить, что устройства на базе Fuchsia будут более тесно связаны с предметами, образующими "умный дом". Ядро Magenta, как уточняет издание, предназначено в том числе для смартфонов и компьютеров - в отличие от конкурирующих продуктов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: google  android 



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