www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.74 р. 100 JPY: 59.05 р.
EUR: 75.61 р. 10 CNY: 96.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Twitter насчитал у себя 23 млн аккаунтов-ботов

14 Августа 2014, 17:34 | В мире

Руководство компании заявило, что из 271 миллиона пользователей социальной сети как минимум 23 миллиона являются ботами.Инвесторы решили, что лучшим способом измерить потенциал Twitter станет изучение статистики количества новых пользователей социальной сети.

После информации о том, что в Twitter зарегистрирован 271 миллион активных пользователей (гораздо больше, чем прогнозировали аналитики), акции компании значительно прибавили в цене. Но информация о стремительном росте Twitter оказалась преувеличена. Несмотря на то, что число новых аккаунтов растет, процент реальных людей среди них все меньше. Как показало исследование, проведенное компанией, "почти 8,5 процентов от всех активных аккаунтов обновляются автоматически, без инициированного пользователем действия".

В то время как люди получают доступ к Twitter через сайт или различные приложения, боты напрямую соединяются со стержневой ветвью социальной сети, анализируя информацию в реальном времени. Конечно, не все боты служат для того, чтобы постить спам - процент "вредоносных" аккаунтов относительно мал, всего 5 процентов от общего числа пользователей.

Боты могут быть полезны: некоторые сообщают срочные новости или несут развлекательную функцию. Однако рекламодатели больше озабочены тем, что за аккаунтом бота не стоит "живой" человек, что, в свою очередь, означает бессмысленность затрат на рекламу.

За несколько лет, прошедших с момента основания социальной сети, она так и не вышла на самоокупаемость. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: инвестор  twitter  социальная сеть  бот 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru