Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Twitter насчитал у себя 23 млн аккаунтов-ботов
Руководство компании заявило, что из 271 миллиона пользователей социальной сети как минимум 23 миллиона являются ботами.Инвесторы решили, что лучшим способом измерить потенциал Twitter станет изучение статистики количества новых пользователей социальной сети.
После информации о том, что в Twitter зарегистрирован 271 миллион активных пользователей (гораздо больше, чем прогнозировали аналитики), акции компании значительно прибавили в цене. Но информация о стремительном росте Twitter оказалась преувеличена. Несмотря на то, что число новых аккаунтов растет, процент реальных людей среди них все меньше. Как показало исследование, проведенное компанией, "почти 8,5 процентов от всех активных аккаунтов обновляются автоматически, без инициированного пользователем действия".
В то время как люди получают доступ к Twitter через сайт или различные приложения, боты напрямую соединяются со стержневой ветвью социальной сети, анализируя информацию в реальном времени. Конечно, не все боты служат для того, чтобы постить спам - процент "вредоносных" аккаунтов относительно мал, всего 5 процентов от общего числа пользователей.
Боты могут быть полезны: некоторые сообщают срочные новости или несут развлекательную функцию. Однако рекламодатели больше озабочены тем, что за аккаунтом бота не стоит "живой" человек, что, в свою очередь, означает бессмысленность затрат на рекламу.
За несколько лет, прошедших с момента основания социальной сети, она так и не вышла на самоокупаемость.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Охота на покемонов начала терять популярность
- Google создает замену Android
- Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
- S&P подняло рейтинг Южной Кореи
- Китайцы разрабатывают морозоустойчивый поезд
- Хакеры намерены уничтожить игру Pokemon Go
- Во Владивостоке на ВЭФ Япония попытается договориться о создании энергомоста из России
- Назван самый дорогой бренд в мире
Новости раздела
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Умер президент США
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"