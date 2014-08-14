Twitter насчитал у себя 23 млн аккаунтов-ботов

Руководство компании заявило, что из 271 миллиона пользователей социальной сети как минимум 23 миллиона являются ботами.Инвесторы решили, что лучшим способом измерить потенциал Twitter станет изучение статистики количества новых пользователей социальной сети.

После информации о том, что в Twitter зарегистрирован 271 миллион активных пользователей (гораздо больше, чем прогнозировали аналитики), акции компании значительно прибавили в цене. Но информация о стремительном росте Twitter оказалась преувеличена. Несмотря на то, что число новых аккаунтов растет, процент реальных людей среди них все меньше. Как показало исследование, проведенное компанией, "почти 8,5 процентов от всех активных аккаунтов обновляются автоматически, без инициированного пользователем действия".

В то время как люди получают доступ к Twitter через сайт или различные приложения, боты напрямую соединяются со стержневой ветвью социальной сети, анализируя информацию в реальном времени. Конечно, не все боты служат для того, чтобы постить спам - процент "вредоносных" аккаунтов относительно мал, всего 5 процентов от общего числа пользователей.

Боты могут быть полезны: некоторые сообщают срочные новости или несут развлекательную функцию. Однако рекламодатели больше озабочены тем, что за аккаунтом бота не стоит "живой" человек, что, в свою очередь, означает бессмысленность затрат на рекламу.

За несколько лет, прошедших с момента основания социальной сети, она так и не вышла на самоокупаемость.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.